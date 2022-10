Sparkasse und Volksbank Dortmund: Kunden aufgepasst! Wichtige Veränderung an Geldautomaten

Kunden der Sparkasse und Volksbank in Dortmund müssen sich jetzt auf etwas gefasst gemachen.

Die beiden Banken verkünden Neuigkeiten. Was auf die Kunden der Sparkasse und Volksbank Dortmund zukommt, erfährst du hier.

Sparkasse und Volksbank Dortmund: Große Veränderung für Kunden – ab sofort

Die beiden Banken kooperieren bereits seit einiger Zeit. Durch die Zusammenarbeit hat sich schon das ein oder andere verändert. Nun kommt noch mehr auf die Stadt und die Kunden hier zu. Und zwar werden die Geldinstitute auch gemeinsame Sache machen, was die Geldautomaten angeht.

Das ist die Sparkasse:

Sparkasse organisiert durch den Dachverband DSGV e.V. (Deutscher Sparkassen- und Giroverband)

Verbund von Sparkassen, öffentlichen Versicherungen und sonstigen Finanzdienstleistern

Mehr als 200.000 Mitarbeiter

über 12.000 Geschäftsstellen und mehr als 375 Institute (2021)

An drei weiteren SB-Standorten werden sie gemeinsam Automaten betreiben. In Lichtendorf/Söldenholz in der Nelkenstraße und im Rewe Filips in der Rheinischen Straße können schon jetzt Kunden beider Banken kostenlos Bargeld abgehen. Ab dem 21. Oktober geht das dann auch am Standort Wellinghofen in der Preinstraße.

Mehr Nachrichten von den Banken:

Gleichzeitig werden jedoch einige Volksbank-Geldautomaten weichen, wie die Sparkasse auf Instagram ankündigt. So werden Kunden demnächst auf die Standorte in der Eichholzstraße in Lichtendorf und an der Wellinghofer Amtsstraße in Wellinghofen verzichten müssen, ebenso wie auf den Automaten im Unionsviertel.