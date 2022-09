Sparkasse und Deutsche Bank: Neues Zahlungssystem? Änderung in Bezug auf die Girokarte – DAS müssen Kunden wissen

Die Sparkasse und die Deutsche Bank haben den großen US-Diensten um Mastercard oder Visa den Kampf angesagt und wollen dafür ein neues Zahlsystem etablieren. Allerdings müssen erst noch einige Probleme aus dem Weg geräumt werden.

Bisher gab es für die Deutsche Bank und die Sparkasse rund um die European Payment Initiative (EPI) einige Rückschläge. Doch die Banken kämpfen weiter für das neue System.

Deutsche Bank und Sparkasse kämpfen für neues Zahlungssystem

Das Projekt wird von einigen Zentralbanken und Regierungen in Europa unterstützt. Doch Anfang des Jahres hatte sich der Mehrheit der beteiligten Banken wegen der veranschlagten Investition von 1,5 Milliarden Euro abgewandt. Nun arbeiten noch elf Banken und zwei Zahlungsdienstleister an einer abgespeckte Version von EPI. Eine gesonderte Bezahlkarte, die die EC-Karte ablösen sollte, ist demnach vom Tisch.

Bei der geplanten Version, sollen Kunden verschiedene Bezahlangebote wie zum Beispiel Handy-zu-Handy-Zahlungen, Bezahlen beim Onlineshopping und an der Ladenkasse in einer App nutzen können. Es soll sich also um eine Wallet handeln, so das “ Handelsbaltt„.

Neues Zahlungssystem in Arbeit

Ein Insider geht davon aus, dass die Chancen auf das Gelingen des Projekts bei mehr als 50 Prozent liegen. Eventuell sollen auch abgesprungene Banken wieder einsteigen. Eine endgültige Entscheidung, ob das Projekt zustande kommt, soll im November fallen.

Die Bundesregierung hatte dem Projekt im Februar diesen Jahres kein Fördergeld zugestanden. Auch bei einigen Banken in Deutschland ist die Zurückhaltung bisher groß. Erst im November wird man also sehen, ob das Projekt angegangen wird.