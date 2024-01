Dortmund: Rechtsextreme fallen über jungen Mann her – 13 Festnahmen im „Nazi-Kiez“!

Übler Zwischenfall am Sonntagnachmittag (21. Januar) in Dortmund. Gegen 15.30 Uhr ist ein junger Mann (24) von einer Gruppe Vermummter angegriffen worden.

Ein Zeuge alarmierte die Polizei Dortmund, als er die Auseinandersetzung im Bereich der Thusneldastraße in Dortmund-Dorstfeld sah. Die Beamten rückten sofort aus und konnte 13 Tatverdächtige festnehmen. Sie stammen aus dem rechtsextremen Milieu.

Dortmund: Rechtsextreme rauben Blogger aus

Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei dem Opfer um einen Internet-Blogger, der mit einer Kamera im Bereich des berüchtigten „Nazi-Kiez“ rund um die Emscherstraße und Thusneldastraße unterwegs war. Offensichtlich hatte der 24-Jährige für eine Reportage eine Kamera dabei. Ein Dorn im Auge der rechtsextremen Anwohner.

Mehrere vermummte Männer fielen über den Internet-Blogger her und raubten ihm seine Action-Cam. Bei dem Raubüberfall erlitt das Opfer leichte Verletzungen. Die Polizei Dortmund war nach eigenen Angaben wenig später mit einem Großaufgebot vor Ort. In einem Haus in der Nähe konnten die Einsatzkräfte „mehrere konkret verdächtige Personen antreffen“. 13 Personen wurden festgenommen,

Zweite hässliche Szene an diesem Wochenende

Es war nicht der erste Vorfall mit rechtsextremem Hintergrund an diesem Wochenende in Dortmund-Dorstfeld. Erst am Vortag kam es bei einer Demo gegen Faschismus zu Zusammenstößen. Dabei attackierten Rechtsextreme linke Demonstranten mit Pfefferspray. Mehr dazu hier>>>

Zwei rechtsextreme Übergriffe innerhalb von zwei Tagen in der Hochburg der Dortmunder Neonazi-Szene. Der Staatsschutz hat nun die Ermittlungen in dem Fall um den Internet-Blogger übernommen. Welchen Blog dieser betreibt, ist bislang unklar. Fest steht: Die rechtsextreme Szene treibt trotz der „Sonderkommission Rechts“ weiter ihr Unwesen in Dorstfeld. Zuletzt musste die Polizei wegen widerlicher Anti-Israel-Flaggen ausrücken (alles dazu hier >>>).