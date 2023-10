Dortmund: Widerliche Anti-Israel-Flagge! Polizei rückt gegen Neonazis aus

Widerliche Aktion in Dortmund – mittendrin: Neonazis! Die Polizei ging am Dienstagabend (10. Oktober) gegen Rechtsextremisten vor. Sie hatten in Dorstfeld an einem Wohnhaus in der Thusneldastraße/Emscherstraße eine große Anti-Israel-Flagge aufgehängt. Auf der Fahne prangte die Aufschrift „Der Staat Israel ist unser Unglück“ – reinste NS-Propaganda!

Die Polizei griff gemeinsam mit den Ordnungsamt rigoros durch, entfernte die Flagge mithilfe eines Hubwagens der Feuerwehr. Auch eine Palästina-Fahne wurde abgenommen. Parallel fand in Dortmund-Mitte eine große Solidaritätskundgebung für Israel nach den verheerenden Terror-Angriff der Hamas statt. Die Neonazis wollten also provozieren, die Kundgebung mit ihren ekelhaften Parolen torpedieren.

Dortmund: Neonazis mit widerlicher Anti-Israel-Flagge!

Zwei polizeibekannte Neonazis beleidigten zudem zwei Mitarbeiter des Ordnungsamts. Die Soko Rechts ermittelt. Die Terrorgruppe Hamas hatte Tausende Raketen auf Israel abgefeuert. Terroristen erschossen wahllos Zivilisten und Soldaten. Sie verschleppten Hunderte in den Gazastreifen. Dort werden sie als Geisel gehalten. Viele Verletzte sind im kritischen Zustand. Allein auf dem Gelände des Nova-Festivals in der Negev-Wüste fanden Einsatzkräfte mindestens 260 Leichen (mehr zum Krieg in Israel hier im Newsblog).

Schon am Dienstagnachmittag kündigte der Dortmunds Polizeipräsident Gregor Lange an, dass der Schutz jüdischen Lebens oberste Priorität für seine Polizei habe. Lange verwies auf die Pro-Israel-Kundgebung, sagte: „Bei Störungen dieser Kundgebung und künftiger Solidaritätsaktionen mit Israel werden wir sofort einschreiten.“

Dortmund: Polizisten hängen in Dorstfeld eine Anti-Israel-Fahne von Neonazis ab. Foto: Burns

Zum Einsatz in Dorstfeld stellt er klar: „Rechtsextremisten nutzen den terroristischen Angriff auf Israel für Propaganda-Straftaten gegen jüdisches Leben in unserer Stadt. Egal, aus welcher Richtung der Antisemitismus kommt – in Dortmund fällt er nicht auf fruchtbaren Boden.“

Polizei rückt in Dorstfeld aus

Und weiter in Richtung der Dortmunder Neonazi-Szene: „Antisemitische Äußerungen oder Symbole, die geeignet sind, die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu stören, werden wir besonders in diesem aktuellen Kontext nicht dulden. Bei Straftaten schreiten wir sofort und konsequent ein. Nicht die Konfrontation, sondern der Respekt gegenüber der jüdischen Gemeinde ist das Gebot der Stunde.“

Dortmund gilt Hochburg der Neonazi-Szene in NRW – der Stadtteil Dorstfeld ist nicht nur im Ruhrgebiet als „Nazi-Kiez“ bekannt. Laut Polizei ist die Szene aber mittlerweile weit von ihrer früheren bundesweiten Anziehungskraft entfernt. Die Gesamtzahl rechtsextremistischer Straftaten in Dortmund befindet sich auf sinkendem Niveau.