Dortmund: Mann (35) erlebt Horror am Hauptbahnhof – plötzlich wird ihm ein Messer an die Kehle gehalten

Am Hauptbahnhof in Dortmund wurde ein 35 Jahre alter Mann mit vorgehaltenem Messer von drei Tätern beraubt. Die Bundespolizei ermittelt und sucht nach Zeugen.

Am Samstagmorgen (30. September) ereignet sich am Dortmunder Hauptbahnhof ein schwerer Raub. Gegen 8 Uhr morgens ist der Geschädigte vom Nordausgang aus in Richtung Kreuningpark unterwegs gewesen. Ein Angreifer nährt sich ihm von hinten, packt ihn und hält ihm ein Messer an die Kehle. Eine Situation, die man nicht mal seinem schlimmsten Feind wünscht. Mit der scharfen Klinge am Hals wird der 35-Järige dazu aufgefordert, sich ruhig auf den Boden zu legen und keine Anstalten zu machen, sich zu wehren. Gegenwehr ist ohne hin zwecklos, denn der mit einem Messer bewaffnete Tatverdächtige war nicht alleine unterwegs.

Dortmund: Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung

Zwei weitere Männer machten sich bereits an dem Hab und Gut des überwältigten Opfers zu schaffen. Smartphone, sowie Gelbbeutel inklusive dem darin enthaltenen Geld – alles weg. „Anschließend soll das Trio die Flucht in unbekannter Richtung ergriffen haben“, heißt es in einer Pressemeldung der Bundespolizeidirektion Sankt Augustin.

Nach diesem Schock suchte der beraubte Mann erstmal Zuflucht bei einem Bekannten. Nach einer warmen Dusche und etwas Schlaf, konnte er seine Gedanken sammeln und fasste auf Anrate des Bekannten schließlich den Entschluss bei der Bundespolizei vorstellig zu werden.

750 Euro sollen sich in dem gestohlenen Portemonnaie befunden haben. Diese hatte der Geschädigte erst am Abend zuvor in einer Spielehalle gewonnen. Wer die drei Tatverdächtigen waren, ist bislang unbekannt. „Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Raubes ein. Es wird um Mithilfe aus der Bevölkerung gebeten“, heißt es in der Pressemeldung weiter.

Wer also am 30. September zwischen 08:00 und 08:20 Uhr etwas Auffälliges am Nordausgang des Dortmunder Hauptbahnhofs gesehen hat, kann sich direkt bei einer Polizeidienststelle selbst, oder unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 melden.