Dortmund: Polizei-Großeinsatz am Nordmarkt! Clan-Streit verhindert?

Unfassbare Szenen in Dortmund! Am späten Sonntagabend (24. September) sind mehrere Streifenwagen der Polizei in die Nordstadt gerast. Der Grund: Ein Streit ist am Nordmarkt völlig eskaliert.

Laut DER WESTEN-Informationen musste ein Großaufgebot offenbar zwei verfeindete Gruppen voneinander trennen.

Dortmund: Polizei schlichtet Streit zweier Gruppen

Etliche Polizisten bildeten eine Kette, um die Beteiligten voneinander effektiv trennen zu können. Warum es zum Streit im Norden von Dortmund kam, ist noch unklar. Die Polizei nahm mehrere Personen in Gewahrsam.

Dortmund: Am Nordmarkt rückte Sonntag (24. September) die Polizei an, um zwei Gruppen voneinander zu trennen, die sich an die Gurgel gehen wollten. Foto: Wickern, Mauermann / news 4 Video-Line TV

Ob es sich bei den verfeindeten Parteien um Mitglieder zweier rivalisierender Großfamilien handelt, ist noch unklar. Die Polizei konnte entsprechende Informationen noch nicht bestätigen.

Mehr News:

Das Ruhrgebiet ist immer wieder Austragungsort von Auseinandersetzungen zwischen Clans. Erst Ende August verhinderte die Polizei in Essen eine Massenschlägerei und eine Straßenschlacht zwischen Irakern und Syrern (mehr hier).