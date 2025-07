Wizz Air sorgt für Paukenschlag am Flughafen Dortmund – Urlauber können aufatmen

Der Flughafen Dortmund ist für alle, die im Ruhrgebiet oder im Westen wohnen, perfekt gelegen. Die Parkhäuser liegen direkt am Terminal. Wer lieber mit Bus oder Bahn fährt, kann mit dem AirportExpress bequem vom Dortmunder Hauptbahnhof zum Flughafen gelangen.

Auch das Streckennetz hat einiges zu bieten – und eine neue Nachricht lässt Urlauber aufatmen. Wizz Air sorgt für einen Paukenschlag, der einiges ändern könnte.

Flughafen Dortmund: Ab 5. Januar 2026 – neues Reiseziel

Ab dem 5. Januar 2026 geht es wieder direkt vom Ruhrgebiet in den Südosten Europas. Der Flughafen Dortmund nimmt die Verbindung in die serbische Stadt Niš nämlich erneut in seinen Flugplan auf.

Die Strecke, die bereits zwischen 2016 und Januar 2024 regelmäßig bedient wurde, kehrt nach einer vorübergehenden Verlegung nach Köln zurück und wird künftig wieder von der Airline Wizz Air betrieben. Geflogen wird laut den „Ruhr Nachrichten“ zweimal pro Woche, jeweils montags und freitags.

Für viele Reisende bedeutet das nicht nur kürzere Wege zum Flughafen, sondern auch die Rückkehr zu einem vielseitigen Reiseziel. Niš, eine Stadt mit rund 250.000 Einwohnern, gehört zu den ältesten Städten des Balkans und ist reich an Geschichte, Kultur und Natur.

Niš: Mischung aus Stadtflair und Naturerlebnis

Gelegen am Fluss Nišava und umgeben von Gebirgen, dichten Wäldern und eindrucksvollen Landschaften bietet Niš die perfekte Mischung aus Stadtflair und Naturerlebnis. In den Gassen der Altstadt lassen sich römische Spuren ebenso entdecken wie osmanische Architektur. Nicht ohne Grund ist Niš auch als Geburtsstadt des römischen Kaisers Konstantin des Großen bekannt.

Und wer noch weiter reisen möchte, hat mit Niš einen idealen Ausgangspunkt. Der Flughafen liegt nur etwa 250 Kilometer südöstlich von Belgrad und rund 160 Kilometer westlich von Sofia, der Hauptstadt Bulgariens.

Klar ist: Mit der Wiederaufnahme der Direktverbindung ab Dortmund rückt die Region Südosteuropa wieder näher – sei es für den Familienbesuch, die Entdeckung unbekannter Reiseziele oder den kurzen Tapetenwechsel zwischendurch.