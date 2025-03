Dortmund: Polizei warnt vor fieser Betrugsmasche – es passiert an Geldautomaten

Betrüger überlegen sich stetig neue Maschen, um an das Geld ihrer Opfer zu gelangen. Erst kürzlich machte eine Sparkassen-Kundin aus Dortmund einen großen Fehler und war sofort eine große Summe los.

Jetzt warnt auch die Polizei Dortmund vor einer fiesen Betrugsmasche. Bankkunden müssen an Geldautomaten vorsichtig sein.

Dortmund: Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche

Nach Angaben der Polizei Dortmund sollen Betrüger zuletzt vermehrt Menschen in der Nähe von Bargeldautomaten angesprochen haben. Sie seien angeblich in einer Notlage, benötigen Geld und würden es den Ansprechpartnern per Sofortüberweisung zurückzahlen. Sobald sie das Bargeld haben, verschwinden sie. Eine Rückzahlung kommt allerdings nie an.

So haben sich beispielsweise zwei 18-Jährige auf dem Westenhellweg Nähe des dortigen ING-Geldautomaten in ein Gespräch verwickeln lassen. Dort gab sich ein Mann als Engländer namens „Alan“ aus, und behauptete, Probleme mit seiner EC-Karte zu haben. Er hatte es eilig und müsse nach England fliegen, weshalb er sofort Geld benötige. Die beiden Frauen hoben daraufhin jeweils 1.000 Euro ab, und gaben sie ihm. Dieser Fall ist nach Angaben der Polizei Dortmund allerdings kein Einzelfall.

Polizei warnt vor Betrugsmasche und gibt Tipps

Die Polizei Dortmund warnt deshalb vor dem manipulativen Auftreten der Betrüger und rät, wachsam zu bleiben. Zudem solle man:

sich gerade an Geldautomaten nicht ins Gespräch verwickeln lassen

das Umfeld des Geldautomaten noch vor dem Abheben genauer beobachten und im Falle von verdächtigen Personen lieber warten

aufpassen, dass niemand einen beobachtet, während man die PIN eingibt

lautstark auf sich aufmerksam machen, wenn andere einen beim Abheben von Geld bedrängen

skeptisch bleiben, wenn fremde Personen plötzlich um eine hohe Geldsumme bitten

Durch diese Tipps kann ein hoher Geldverlust in Dortmund bereits gemieden werden. Sollte man dennoch angesprochen werden und sich unwohl fühlen, kann man die Polizei kontaktieren.