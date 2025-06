Vorsicht bei Bargeld! Auch Unwissende machen sich DAMIT strafbar

Viele Menschen wollen auf ihr Bargeld nicht verzichten, auch wenn einige Angst davor haben, dass es ihnen unterwegs gestohlen wird (>>> hier mehr dazu lesen). In manchen Fällen ist es einfach praktisch, das Bargeld dabei zu haben.

Schließlich ist die Kartenzahlung nicht überall möglich. Doch das Bargeld bringt auch Gefahren mit sich, vor denen auch die Deutsche Bundesbank warnt: Falschgeld.

Vorsicht bei Bargeld: Das musst du wissen

„Die Weitergabe ist strafbar“, informiert die Deutsche Bundesbank. Wer das Falschgeld trotzdem an andere weitergibt, muss mit Bußgeldern rechnen. Und die können ziemlich teuer werden!

+++ Auch interessant: EU beschließt Bargeld-Hammer für alle – „Reicht es nicht mal langsam?“ +++

„Falschgeld ist der Polizei, falschverdächtiges Geld der Deutschen Bundesbank zu übergeben. Verstöße gegen die Anhalte- oder Anzeigepflicht können mit einer Geldbuße bis zu 100.000 Euro geahndet werden“, heißt es zudem auf der Website weiter. Die Deutsche Bundesbank gibt deshalb Tipps zur Erkennung von Falschgeld. Doch woran kannst du erkennen, ob der Schein trügt?

+++ Passend dazu: Sparkasse, Deutsche Bank & Co.: Einschränkungen beim Bargeld kommen auf uns zu +++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

So erkennst du Falschgeld

Um ihn auf seine Echtheit zu überprüfen, solle man nach dem Prinzip „Fühlen, Sehen, Kippen“ vorgehen. Dabei prüfst du Sicherheitsmerkmale wie Wasserzeichen, Hologramme und bei der neuen Europa-Serie auch die Smaragdzahl.

Fühlen : Banknotenpapier fühlt sich griffig und fest an. Auf der Vorderseite sind außerdem erhabene Druckelemente spürbar, wie der Schriftzug „BCE ECB“ und Schraffuren an den Rändern der Europa-Serie.

: Banknotenpapier fühlt sich griffig und fest an. Auf der Vorderseite sind außerdem erhabene Druckelemente spürbar, wie der Schriftzug „BCE ECB“ und Schraffuren an den Rändern der Europa-Serie. Sehen : Im unbedruckten Bereich jeder Banknote ist im Gegenlicht ein Wasserzeichen als Schattenbild erkennbar. Ab der 20-Euro-Note der Europa-Serie zeigt ein Durchsichtfenster im Hologrammstreifen zusätzlich das Gesicht der mythischen Gestalt Europa.

: Im unbedruckten Bereich jeder Banknote ist im Gegenlicht ein Wasserzeichen als Schattenbild erkennbar. Ab der 20-Euro-Note der Europa-Serie zeigt ein Durchsichtfenster im Hologrammstreifen zusätzlich das Gesicht der mythischen Gestalt Europa. Kippen: Beim Kippen der Banknote zeigen die Hologramme regenbogenfarbige Effekte, und die Smaragdzahl verändert ihre Farbe mit einem wandernden Balken. Bei 100- und 200-Euro-Scheinen erscheinen zusätzlich Euro-Symbole in der Smaragdzahl und umlaufende €-Zeichen im Satellitenmerkmal.

Hier mehr lesen:

Mit einer Prüfung des Bargelds umgehst du, dass du dich unwissend strafbar machst. Stellst du Auffälligkeiten fest oder gehst von Falschgeld aus, solltest du dich entsprechend an die Deutsche Bundesbank oder die Polizei wenden. So umgehst du eine Straftat und ein hohes Bußgeld. Einen Ersatz bekommst du in der Regel allerdings nicht.