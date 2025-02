Dortmund: Gruppenstreit eskaliert! Mann (30) schwebt in Lebensgefahr

Am Montagabend (10. Februar) kam es zu einem blutigen Zwischenfall am Dortmunder Nordmarkt. Mehrere Personen gerieten in Streit und dann zückte jemand einen spitzen Gegenstand und stach damit auf einen 30-jährigen Mann ein.

Dieser wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei Dortmund kann auf Nachfrage von DER WESTEN Lebensgefahr nicht ausschließen.

Dortmund: Mann (30) am Nordmarkt aufgeschnitten

Der 30-Jährige soll gegen 17.45 Uhr mit einem spitzen Gegenstand aufgeschlitzt worden sein. Genaueres zur Tatwaffe kann die Polizei noch nicht sagen. Die Vermutung liegt nahe, dass es sich um ein Messer gehandelt haben dürfte. Lebensgefahr sei aktuell nicht auszuschließen. Der Mann befindet sich nun mit schweren Stichverletzungen in einer Klinik.

Auch aktuell: Zoo Dortmund schließt früher – der Grund gibt zu denken

Der Auslöser war ein Streit zwischen einer bisher unklaren Anzahl an Beteiligten. Die Zeugenaussagen gingen bei dem Thema auseinander, so ein Sprecher der Dortmunder Polizei am Abend.

Angriff am Dortmunder Nordmarkt. Ein Mann (30) wurde möglicherweise lebensgefährlich verletzt. Foto: Fernandez / News4 Video-Line TV

+++ Das könnte dich auch interessieren: ÖPNV-Streik macht auch vor Dortmund nicht Halt – HIER steht alles still +++

Polizei Dortmund sucht nach Gruppe

Nach aktuellem Stand geht die Polizei von einem versuchten Tötungsdelikt aus und fahndet nach der Gruppe Unbekannter.

Mehr Nachrichten aus der Region, die dich interessieren könnte, haben wir hier für dich zusammengestellt:

Es ist nun die mutmaßlich zweite Messerstecherei in wenigen Tagen. Erst am vergangenen Samstag (8. Februar) stach ein 57-Jähriger in der Nordstadt auf einen 28-Jährigen ein, daraufhin stach dieser zurück und verletzte den älteren Mann lebensgefährlich. Mehr zu dem Vorfall kannst du >>hier in unserem Bericht nachlesen.