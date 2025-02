Dortmund: Streit eskaliert – Mann nach Messerstich in Lebensgefahr

In Dortmund kam es am Samstag (8. Februar) zu einem Streit zwischen zwei Männern. Dieser eskalierte, woraufhin einer der beiden Männer eine lebensgefährliche Stichverletzung erlitt.

Die zwei Männer gerieten in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Dortmund in einen Streit. Einer der beiden erlitt dabei durch ein Messer eine lebensgefährliche Verletzung.

Dortmund: Mann nach Messerstecherei lebensgefährlich verletzt

In der Nacht von Freitag (7. Februar) auf Samstag (8. Februar) gerieten die zwei Männer gegen 1 Uhr in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Dürener Straße in einen Streit. Nach Angaben der Polizei Dortmund zückte ein 57 Jahre alter Mann in seiner Mietwohnung ein Messer, woraufhin er einen 28-Jährigen verletzte.

Anschließend fügte der 28-Jährige, der nach Angaben der Polizei ohne festen Wohnsitz ist, dem 57-jährigen Dortmunder eine lebensgefährliche Stichverletzung zu. Daraufhin soll der 28-jährige Mann den Notruf verständigt haben, woraufhin der Rettungsdienst eintraf. Beide Männer sollen unter Alkoholeinfluss gestanden haben.

Kriminalpolizei nimmt Ermittlungen auf

Der Rettungsdienst brachte den 57-Jährigen in ein Krankenhaus, woraufhin dieser aufgrund seiner lebensgefährlichen Verletzung operiert wurde. Auch den 28-Jährigen lieferte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus ein. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und sicherte die Spuren am Tatort, darunter das Messer. Wieso es zu dem Streit in der Dortmunder Wohnung kam, ist derzeit allerdings noch nicht bekannt.