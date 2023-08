Dortmund: Bluttat auf offener Straße – Mann schwebt in Lebensgefahr

In Dortmund hat sich am Dienstag eine Bluttat auf offener Straße ereignet. In der Nordstadt war ein Streit aus dem Ruder gelaufen. Einer der Streithähne zückte ein Messer, stach zu.

Mit nur einem Stich fügte er dem Opfer eine lebensgefährliche Verletzung zu. Die Ärzte kämpfen in einem Krankenhaus in Dortmund um das Überleben des Mannes. Währenddessen sind die beiden Täter flüchtig.

Dortmund: Lebensgefahr nach Messer-Attacke in der Nordstadt

Wie eine Sprecherin der Polizei gegenüber DER WESTEN bestätigte, war gegen 10 Uhr auf der vielbefahrenen Kreuzung an der U-Bahn-Haltestelle Brunnenstraße ein Streit zwischen drei Menschen ausgebrochen: Zwei Männer auf der einen, ein einzelner Mann auf der anderen Seite. Die Auseinandersetzung in der Nähe des Hornbach-Baumarkts begann verbal, eskalierte dann aber.

Einer der Männer zückte ein Messer, stach zu und flüchtete mit dem Mittäter. Währenddessen blieb das Opfer mit einer heftigen Stichwunde in der linken Brust in einer großen Blutlache auf der Straße liegen.

Intensivstation! Opfer schwebt nach Messerstich in Lebensgefahr

Der alarmierte Notarzt begann noch vor Ort mit erster Hilfe, lebenserhaltende Maßnahmen waren auf der Stelle notwendig. Dann brachte er den Mann in eine Dortmunder Klinik. Weil noch immer Lebensgefahr besteht, liegt der Mann auf der Intensivstation.

Nach den beiden Tätern wird nun gefahndet. Eine Mordkommission ist eingerichtet, die Staatsanwaltschaft involviert. Jeder, der etwas zur Aufklärung dieser grausamen Tat beitragen kann, wird gebeten, sich unter 0231 / 132 7441 bei der Polizei Dortmund zu melden.