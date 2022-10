Dortmund: Feuer in Mehrfamilienhaus! Hauptverkehrsader gesperrt

Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Dortmund!

Die Feuerwehr Dortmund ist am Freitagabend (28. Oktober) um 18.02 Uhr alarmiert worden. Der Grund: Die Dachgeschosswohnung (4. Etage) eines Mehrfamilienhauses im Körner Hellweg brennt!

Wichtige Straße in Dortmund gesperrt

Die Brandschützer sind mit mehreren Löschzügen vor Ort, haben das Feuer unter Kontrolle. Glücklicherweise ist keine Person vermisst oder gar in der Wohnung aufgefunden worden.

Augenscheinlich wohnt eine sechsköpfige Familie dort, sie kann vorerst nicht nachhause zurück, wird aktuell betreut. Ein Feuerwehr-Sprecher gegenüber DER WESTEN: „Die Löscharbeiten werden mindestens bis 21 Uhr andauern. Bis dahin ist der Körner Hellweg gesperrt.“

Ursache für Brand noch unklar

Auch die Oberleitung in der wichtigen Verkehrsader ist geerdet, die Straßenbahn kann an dieser Stelle also nicht passieren und ist unterbrochen.

Wie das Feuer ausgebrochen ist, wird nach den Löscharbeiten ermittelt.