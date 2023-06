Schlimmer Vorfall in Dortmund! Zwei Mädchen wurden von vier Jugendlichen sexuell belästigt. Zwei Männer gingen dazwischen und wurden von den Jugendlichen attackiert. Nun sucht die Polizei Dortmund nach den Tätern.

Dortmund: Zwei Mädchen sexuell belästigt

Einfach nur schlimm, was zwei Mädchen am Dienstag (6. Juni) in der Stadtbahn U47 erleben mussten. Wie die Polizei Dortmund berichtet, wurden die beiden Mädchen im Alter von 11 und 14 Jahren nach Zeugenaussagen von vier Jugendlichen sexuell belästigt. Unter anderem forderten sie die Mädchen auf, sich oben herum zu entkleiden.

Zwei Männer sprachen die Jugendlichen auf ihr Verhalten an. Am Bushof Huckarde verließen alle Beteiligten die Bahn. Anschließend kam es erst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Parteien. Doch dabei sollte es nicht bleiben. Auf dem Gehsteig griff einer der Jugendlichen einen 38-jährigen Mann mit Pfefferspray an. Die Täter flüchteten anschließend und konnten bisher nicht gestellt werden.

Dortmund: Polizei sucht nach Jugendlichen

Nach dem Vorfall wurde ein Rettungswagen alarmiert, der die verletzten Dortmunder versorgte. Die beiden Mädchen wurden anschließend den Erziehungsberechtigten übergeben.

Die jugendlichen Täter wurden wie folgt beschrieben:

Circa 13-14 Jahre alt

Dunkle Haare

Zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß

schwarze Hautfarbe

Ein Täter hatte einen BVB-Trainingsanzug an und führte einen schwarz-grünen Kickroller mit sich. Ein weiterer hatte einen schwarzen Sportanzug mit einer schwarzen Bauchtasche und einen dunklen Rucksack. Ein weiterer Täter trug eine gelbe Jacke. Wenn du Hinweise zu den Tätern geben kannst, nimmt diese die Kriminalwache unter 0231 132 7441 entgegen.