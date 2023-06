Dortmund: Laden verramscht BVB-Artikel – Fans blutet das Herz: „Frechheit, die anzubieten“

Es war wahrlich ein Trauerspiel für den BVB Dortmund am letzten Mai-Wochenende. Schon wieder hat sich der FC Bayern München die Meisterschaft in der Bundesliga gesichert. Und der BVB verpasste knapp den Titel.

Das bedeutet auch, dass der ganze Sieger-Merch für Dortmund-Fans null und nichtig wird. Ein Geschäft, dass die Artikel nun zu Spottpreisen verramscht, gerät deshalb allerdings in Kritik. Die Fans können diesen Anblick kaum ertragen.

Dortmund: Geschäft verkauft BVB-Merch für 1 Euro

Ein Foto, dass gerade auf Instagram grassiert, sorgt für schlechte Stimmung unter BVB-Fans. Nicht nur, dass sie das Nachsehen im Bundesligafinale hinnehmen mussten, jetzt verkauft ein Geschäft in Dortmund auch noch Artikel ihrer Lieblingsmannschaft für Spottpreise.

Alles muss raus… ja, wahrlich. Nach diesem Motto scheint ein Geschäft in der Dortmunder City zu agieren. Denn hier bekommst du T-Shirts mit der Aufschrift „Deutscher Meister 2023 – Dortmund“ für den lächerlichen Preis von einem Euro.

BVB-Fans erzürnt – „Frechheit“

Die schwarzen Shirts mit gelber Aufschrift und der Silhouette der Dortmunder Skyline hatte man hier wohl voller Vorfreude gedruckt, nur um sie nun für einen Appel und Ei noch an den Mann oder die Frau zu bekommen. Hauptsache kein Verlustgeschäft machen, regen sich Fans über diese Masche auf.

„Eine Frechheit, dieses Shirt überhaupt noch anzubieten“, kommentiert ein Instagram-Nutzer das Foto von der Kleiderstange im Geschäft. „Mangelnder Respekt? Erst das Risiko eingehen, dass es eventuell doch nicht klappt mit der Meisterschaft und am Ende, damit es nicht 100 Prozent Abschrift gibt, wird es für 1 Euro angeboten. Was soll das bitte?“, will er wissen. „Den Sinn würde ich gerne aus erster Reihe erfahren.“

Dortmund-Shirts jetzt nur noch „schöne Putzlappen“

Andere sind allerdings noch interessiert an den Shirts, doch wie aus den Kommentaren herauszulesen ist, sind diese mittlerweile ausverkauft. „Schade, dass es nicht geklappt hat“, bedauert ein Fan. „Mich würde mal interessieren, was die Shirts gekostet hätten, wenn der BVB Meister geworden wäre“, scherzt er. Und tatsächlich erinnern sich andere Nutzer, dass die Shirts am Entscheidungstag sogar noch mindestens 15 Euro gekostet hatten.

Tja, und jetzt sind sie nicht mehr als „schöne Putzlappen“, wie ein Nutzer witzelt. Doch da hört der Spaß für Fußballfans auf. „Das tut immer noch weh, können wir bitte nicht mehr darüber reden?“, schreibt gleich einer darunter. Und damit ist die Diskussion erst einmal beendet.