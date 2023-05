Borussia Dortmund: Nervenschlacht! ++ Bayern ist Meister ++ BVB im Schockzustand

Der Meisterkampf wird auf die Spitze getrieben. Am letzten Spieltag hat Borussia Dortmund die Chance auf die neunte Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Ein Sieg gegen Mainz 05 bedeutet den Titel.

Im Schatten lauert der FC Bayern München. Schnappt der Rekordmeister Borussia Dortmund den Titel noch aus den Händen? Der 34. Spieltag bringt alle Antworten.

Borussia Dortmund: Meisterkampf am letzten Spieltag

In der Bundesliga haben die Fans schon alles erlebt und auch im letzten Spiel geht es hoch her. In unserem Live-Ticker erfährst du alles zur aktuellen Meisterlage und Borussia Dortmund.

17.28 Uhr: Es ist vorbei. Der Schiri pfeift ab. Dortmund im Tal der Tränen während Bayern jubelt.

17.27 Uhr: Tor in Dortmund. Süle macht es. Die werden doch nicht…

17.26 Uhr: Schluss in Köln. Jetzt helfen nur zwei BVB Tore…

17.25 Uhr: Dortmund jubelt aber nur kurz. Haller trifft steht aber im Abseits. Das dürfte es gewesen sein.

17.19 Uhr: Unfassbar. Bayern München geht wieder in Front. Dortmund braucht zwei Tore sonst war es das.

17.11 Uhr: Auf einmal ist der BVB Meister!!! Köln bekommt einen Elfer und macht ihn rein. Was ist das für eine Spannung?

17.00 Uhr: TOOOOOR in Dortmund. Rapahel Guerreiro lässt den BVB wieder träumen. Der Portugiese trifft zum Anschluss. Es fehlen noch zwei Tore…

16.56 Uhr: Dortmund zieht alle Register, doch ihnen rennt die Zeit davon. Jetzt auf dem Feld: Julien Duranville. Der Youngster feiert sein Bundesliga-Debüt.

16.36 Uhr: Die letzten 45 Minuten laufen. Gibt es das Dortmunder Meister-Wunder?

16.20 Uhr: Halbzeit in beiden Stadien. Nach aktuellem Stand ist Bayern München zum elften Mal in Folge Meister.

16.18 Uhr: Tor in Köln – oder auch nicht. Bayern München freut sich schon über den Zweiten, da schreitet der VAR ein. Er nimmt den Treffer zurück. Dortmund darf weiter hoffen.

15.54 Uhr: Es wird immer schlimmer! Mainz geht mit 2:0 in Führung. Nach einem Konter ist Dortmund unsortiert und verteidigt schlecht. Ist das schon das Ende aller Meisterhoffnungen? Es braucht drei eigene Tore – oder Hilfe aus Köln.

15.49 Uhr: Was ist hier los? Elfmeter für die Borussia. Nach einem Foul an Guerreiro greift der VAR ein. Sebastien Haller nimmt die ganze Verantwortung auf sich – und scheitert! Es bleibt beim 0:1 und die Fans verstummen.

15.45 Uhr: Aber das passiert nicht! Im Gegenteil! Mainz geht beim BVB in Führung. Unfassbar. Nach einer Ecke kann Dortmund nicht verteidigen und liegt zurück. Auf einmal ist die Meisterschale ganz weit weg.

15.38 Uhr: Die Bayern legen vor! Der Rekordmeister geht in Köln früh in Führung, springt damit an die Spitze. Jetzt braucht Dortmund ein Tor.

15.30 Uhr: Es ist alles angerichtet, es geht los. Borussia Dortmund will den Sieg und damit eine sorgenfreie Meisterschaft.