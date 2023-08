Dortmund: Gefahr! Auto geht ausgerechnet an Tankstelle in Flammen auf

Gefahr in Dortmund! Ausgerechnet an einer Shell-Tankstelle ging ein Auto in Flammen auf. Etwas abseits der Zapfsäulen geriet der Mercedes am Samstagabend (5. August) zwischen Waschplätzen und Waschanlage in der Schützenstraße in Brand.

Die Feuerwehr rückte sofort an. Die Feuerwehr legte den A190 aus dem Baujahr 2001 zur Seite, um das Feuer mit speziellem Lösch-Schaum besser ablöschen zu können.

Dortmund: Auto geht an Tankstelle in Flammen auf

Gegenüber DER WESTEN berichtet eine Polizeisprecherin: „Das Auto hatte wohl vorher schon Motorprobleme. Der Fahrer reagierte geistesgegenwärtig, verließ seinen Mercedes sofort.“

Der Mercedes steht in Dortmund auf der Seite, brannte zuvor. Foto: Markus Wüllner

Ursache für den Brand war wohl ein technischer Defekt. Die Einsatzkräfte haben sofort verhindert, dass das Feuer für weiteren Schaden an der Tankstelle sorgt. Nach den Löscharbeiten wurde der Wagen abgeschleppt.

Fahren wird der Mercedes übrigens nicht mehr können. Das Auto ist ein Totalschaden und ein Fall für den Schrottplatz.