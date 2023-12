Dortmund: Neueröffnung in der City! Betreiber ist auch außerhalb von Deutschland kein Unbekannter

Kurz vor Weihnachten gibt es in Dortmund noch mal richtig gute Nachrichten! Schon bald wird in der Innenstadt ein Restaurant mehr zur Auswahl stehen. Und das hat einige beliebte Spezialitäten im Angebot.

Die japanischen Nudelsuppen, auch kurz Ramen genannt, sind schon länger im Trend. Grund genug für einen Gastronomen, sein Angebot jetzt um ein weiteres Restaurant im Ruhrgebiet zu erweitern. Bislang war er vor allem in Düsseldorf, aber auch im europäischen Ausland bekannt.

Ramen-Kette kommt nach Dortmund

Der Name „Takumi“ dürfte vielen Liebhabern der japanischen Küche ein Begriff sein. Die Ramen-Kette wurde 2007 im Düsseldorfer Japan-Viertel gegründet und verzeichnet seitdem 60 Geschäfte, berichten die „Ruhrnachrichten“. Doch die sind schon längst nicht mehr nur in der NRW-Landeshauptstadt zu finden.

So ist „Takumi“ auch über die Grenzen Deutschlands hinaus bereits in Belgien, den Niederlanden, Österreich, Italien, Spanien und Tschechien bekannt. Wer schon mal im Urlaub in einem der Länder war, könnte so schon mal ein Ramen-Gericht der Gastronomie-Kette gegessen haben.

Eröffnungsdatum ungewiss

Dortmund wird für die Ramen-Kette allerdings nicht der erste Standort im Ruhrgebiet sein. So ist „Takumi“ auch schon bereits in Essen ansässig. Hier werden neben Ramen auch sämtliche Variationen japanischer Gerichte wie etwa Riesen-Garnelen oder Oktupus-Bällchen mit Mayo angeboten. Daran wolle man sich kulinarisch auch in Dortmund zunächst orientieren.

Für die Neueröffnung auserkoren wurde ein leerstehendes Lokal an der Brückenstraße 32 in der Dortmunder City. Wann genau Eröffnung gefeiert wird, ist allerdings noch ungewiss. Es könnte der 1. Januar oder der 15. Januar 2024 sein. „Es hängt von den Lieferanten ab“, so der Betreiber Yao Liu gegenüber den „Ruhrnachrichten“. Das sind doch wahrlich gute Aussichten fürs neue Jahr!