Lotto-König Chico im Shopping-Rausch – jetzt kennt er keine Grenzen mehr

Nach seinem Lotto-Gewinn hat Kürsat Yildirim, besser bekannt als Chico, mit Geld nur so um sich geworfen. Der ehemalige Kranfahrer mit der kriminellen Vergangenheit machte keinen Hehl aus seinem neuen Reichtum und posaunte ihn ganz offen in die Welt hinaus.

Innerhalb kürzester Zeit avancierte Glückspilz Chico zum wohl bekanntesten Lotto-Millionär der Republik. Ganz Deutschland schaute zu, wie der Mann aus der Dortmunder Nordstadt sich einen Luxus-Gegenstand nach dem nächsten gönnte. Jetzt war der 43-Jährige schon wieder vollkommen im Shopping-Rausch – doch davon sollten andere profitieren.

Lotto-Millionär Chico mit irrer Aktion

Denn Chico hatte die Ehre, für strahlende Gesichter in einem Rewe in NRW zu sorgen. Als Werbegesicht der Supermarkt-Kette durfte der Lotto-Millionär zur Eröffnung der Filiale im Hagener Stadtteil Eilpe Einkaufs-Gutscheine verteilen – und zwar keine gewöhnlichen.

Stattdessen verteilte er sogenannte Rewe-Goldcards. Mit denen durften die glücklichen Gewinner einen kompletten Einkaufswagen füllen. Alles, was in den Wagen hineinpasst, sollte auf Chicos Nacken gehen – oder besser gesagt auf den von Rewe. Stellte sich nur die Frage, wer in den Genuss kommen durfte. Ein Video auf seinem Youtube-Kanal zeigt: Es lohnt sich, Chico anzusprechen. Denn der erste Kunde, der auf ihn zuging, sollte es nicht bereuen. Er bekam die erste Goldcard und konnte sein Glück kaum fassen: „Du bist der Beste“, freute er sich, schwenkte aber dann doch um. Er habe Weihnachtsgeld bekommen und sei deshalb nicht auf den Preis angewiesen. Stattdessen würde er die Goldcard lieber an einen Bedürftigeren weitergeben. Ein echter Ehrenmann, findet auch Chico und lobt: „Das ist wirklich toll, Hut ab!“

So viel kosteten die Einkaufswagen bei Rewe

Am Ende sollten zwei Familien und ein junges Pärchen in den Genuss des kostenlosen Einkaufs kommen. Der Warenwert der vollgepackten Einkaufswagen lag dabei zwischen rund 700 bis 800 Euro. Doch Chico wäre nicht Chico, wenn er zwischendurch nicht noch ein paar anderen Kunden beglücken würde. So freute sich ein Kind über Süßigkeiten und ein junges Pärchen über einen Präsentkorb. Der Lotto-Millionär ließ sich bei Rewe also nicht lumpen und sorgte für viele strahlende Gesichter so kurz vor Weihnachten.

