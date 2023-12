Lotto-König Chico kann nicht fassen, was hinter seinem Rücken passiert! Anwalt reagiert sofort

Seit seinem Lotto-Gewinn ist Kürsat Yildirim, besser bekannt als Chico, vom Glück geküsst. Der ehemalige Kranfahrer aus Dortmund machte seinen Gewinn öffentlich und ist seitdem wohl Deutschlands bekanntester Lotto-Glückspilz.

Chico versucht mittlerweile, aus seiner Popularität Kapital zu schlagen. Der neureiche Dortmunder hat bereits den ein oder anderen Werbe-Deal eingetütet. Doch jetzt könnte er ungeahnte Konkurrenz bekommen.

Lotto-König Chico fällt vom Glauben ab

Rund zehn Millionen Euro räumte Chico Ende 2022 im Lotto ab. Seitdem mauserte sich der 43-Jährige zu einer wandelnden Werbesäule. Denn der Dortmunder gönnte sich nur noch die feinsten Marken. Er fährt mit Porsche oder Ferrari vor, trägt Klamotten und Klunker der ganz großen Luxus-Designer – ist damit quasi deren unentgeltlicher Marken-Botschafter.

Auch interessant: Millionen-Jackpot geht nach NRW – bei der ganzen Summe wird selbst Lotto-König Chico schwindelig

Doch Chico brachte auch schon die ersten Werbe-Verträge unter Dach und Fach. Neben einem Deal mit Rewe (mehr dazu hier) präsentiert der Dortmunder in seinen Beiträgen bei Youtube, Spotify und Instagram auch immer wieder seinen Sponsor aus der Hygienebranche. Jetzt will offenbar eine Werbeagentur aus Mannheim auf den Zug aufspringen und seine Popularität ausnutzen. Die sucht nach eigenen Angaben ein Double des Lotto-Millionärs für eine Kampagne für eine Steuererklärungs-App. Chico ist verdutzt: „Wenn man mit mir werben will, kann man mich doch auch selbst fragen“, sagte der Dortmunder gegenüber der „Bild“.

Das große Weihnachts-Gewinnspiel von DER WESTEN

Wir verlosen tolle Preise im Gesamtwert von fast 13.000 €! Mit ein bisschen Glück gewinnst du einen Hometrainer, ein E-Bike, ein Soundsystem und noch vieles mehr. Jetzt gratis mitmachen!

Anwalt klar: „Nicht zulässig“

Ein günstiger Laien-Darsteller als billige Alternative für einen teuren Promi? Rechtsanwalt Arndt Kempgens (55) Gelsenkirchen hat dazu in der Zeitung eine klare Meinung: „Ich halte das nicht für zulässig. Wenn durch die Ähnlichkeit der beiden Personen der Eindruck entsteht, es handele sich um den Prominenten selbst, hat man gute Chancen, auf Unterlassung zu klagen.“

Ob Chico gegen die Agentur vorgeht, hängt von der Entwicklung ab. In Mannheim stellte man bereits klar, dass man eigentlich kein Double, sondern einen „humorvollen Mann“ suche, der lediglich „von Chico inspiriert“ sei. Wenn sich niemand findet, kann die Agentur ja noch immer auf das Original umschwenken. Die Tür sei dazu offen: „Noch habe ich Termine frei.“

Mehr Themen:

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.