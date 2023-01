Dortmund: Messer-Attacke ++ Mann in Lebensgefahr ++ Täter auf der Flucht

Brutale Auseinandersetzung am Dienstagabend (10. Januar) in Dortmund. Wie erst am Freitag bekannt geworden ist, wurde ein Mann (34) in Stadtteil Hofstede gegen 22.10 Uhr mit einem Messer angegriffen.

Der 34-Jährige erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Nach Angaben der Polizei Dortmund schwebt das Opfer allerdings mittlerweile nicht mehr in akuter Lebensgefahr. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit jetzt um Hilfe.

Dortmund: Versuchtes Tötungsdelikt – Täter auf der Flucht

Nach Angaben der Polizei Dortmund ereignete sich die Messer-Attacke gegen 22.10 Uhr in der Wohnung des Opfers an der Deitertstraße. Bisherigen Ermittlungen zufolge rief der Geschädigte selbst den Notruf der Polizei. Als die Beamten anrückten, war der Täter schon über alle Berge.

Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um die Erstversorgung des blutüberströmten Mannes. Er kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. In welchem Körperbereich und wie oft er angegriffen wurde, ist unklar. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Messer-Attacke in Dortmund – Polizei bittet um Hinweise

Bislang liegen keine Informationen darüber vor, ob der Geschädigte seinen Angreifer vor der Attacke gekannt hatte. Auch ist unklar, wie der Täter in die Wohnung des Dortmunders gelangt war. Die Staatsanwaltschaft war am Freitagabend für weitere Fragen nicht zu erreichen. Fest steht jedoch, dass der Täter seit der Messer-Attacke auf der Flucht ist.

Deshalb bittet die Polizei jetzt die Bevölkerung und insbesondere Nachbarn des Opfers um Mithilfe. Du hast etwas Verdächtiges im Bereich der Wohnung in der Siedlung in unmittelbarer Nähe zur Straße „In der Liethe“ gesehen? Oder kannst du sogar konkrete Angaben zum Täter machen? Dann melde dich bitte bei der Polizei Dortmund unter der Nummer: 0231/132-7441.