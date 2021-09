Dortmund: Container-Lkw baut Unfall und steckt unter Brücke fest – Straßensperrung

In Dortmund steckte ein Lkw unter einer Brücke fest.

Dortmund. Verkehrsunfall in Dortmund! Ein Lkw-Fahrer hatte die Höhe seines Fahrzeugs anscheinend unterschätzt.

Er war auf der Flughafenstraße in Dortmund-Scharnhorst unterwegs und blieb dort unter einer Brücke stecken. Das hatte unangenehme Folgen – nicht nur für den Fahrer.

Dortmund: Lkw steckt unter Brücke fest – Straßen und Bahnverkehr beeinträchtigt

Die Flughafenstraße in Dortmund-Scharnhorst musste auf Höhe der Hausnummer 231 gesperrt werden. Hier war ein Container-Lkw am Freitagmorgen kurz vor 9 Uhr an einer Brücke hängen geblieben.

---------------

Das ist die Stadt Dortmund:

wurde 880 erstmals schriftlich erwähnt (als 'Throtmanni')

hat 588.250 Einwohner (Stand: Dezember 2019) und ist damit die neuntgrößte Stadt Deutschlands

nach Fläche und Einwohnerzahl die größte Stadt im Ruhrgebiet

der Signal-Iduna-Park (Heimstadion von Borussia Dortmund) ist mit über 81.000 Plätzen das größte Fußballstadion Deutschlands

weitere Sehenswürdigkeiten: Westfalenpark, Dortmunder U, Deutsches Fußballmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Westphal (SPD)

---------------

Der Fahrer soll mit ausgefahrenen Greifarmen gegen die Brücke gefahren sein. Er konnte sein Fahrzeug nicht selbstständig befreien und musste abgeschleppt werden. Die Polizei Dortmund berichtete in einer Pressemeldung, dass auch der Bahnverkehr von dem Unfall beeinträchtigt sei.

------------------------------------

-------------------------------------

Jetzt gibt der Sprecher der Dortmunder Polizei, Peter Bandermann, allerdings Entwarnung. Es sei lediglich der Güterverkehr betroffen, teilte er in einem Gespräch mit DER WESTEN mit. Aktuell sei ein Statiker vor Ort und untersuche die Brücke nach etwaigen Schäden.

Hier sei erst vor Kurzem ein anderes Fahrzeug hineingefahren. Ob hier bald wieder Züge über die Brücke fahren können, bleibt noch abzuwarten. Die Flughafenstraße bleibt auch bis auf Weiteres gesperrt. (mbo)