Dortmund: Schusswechsel in der Nähe des Phönixsees – 17-Jähriger von Polizei angeschossen

Dortmund. Schusswechsel in der Nähe des Phönixsees in Dortmund!

Ein 17-Jährigerwurde von einem Polizisten in Dortmund angeschossen.

Dortmund: Schusswechsel in der Nähe des Phönixsees

Wie die Staatsanwaltschaft Dortmund zusammen mit der Polizei mitteilte, meldeten sich gestern gegen 17.45 Uhr mehrere Personen über den Notruf der Polizei und machten Angaben zu einer verdächtigen Person im Bereich der Willem-Van-Vloten Straße in Dortmund-Hörde. Der Mann soll eine Schusswaffe haben und bereits mehrere Schüsse abgegeben haben.

---------------

Das ist die Stadt Dortmund:

wurde 880 erstmals schriftlich erwähnt (als 'Throtmanni')

hat 588.250 Einwohner (Stand: Dezember 2019) und ist damit die neuntgrößte Stadt Deutschlands

nach Fläche und Einwohnerzahl die größte Stadt im Ruhrgebiet

der Signal-Iduna-Park (Heimstadion von Borussia Dortmund) ist mit über 81.000 Plätzen das größte Fußballstadion Deutschlands

weitere Sehenswürdigkeiten: Westfalenpark, Dortmunder U, Deutsches Fußballmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Westphal (SPD)

---------------

Wenige Minuten später konnten Beamte die Person an der dortigen U-Bahn Haltestelle antreffen. Der junge Mann, ein 17-jähriger Dortmunder, hielt eine Schusswaffe in der Hand. Auch nach mehrfacher Aufforderung ließ er die Waffe nicht fallen.

Dortmund: 17-Jähriger von Polizei angeschossen

Das Geschehen verlagerte sich dann in Richtung Emscherpromenade. Kurz vor der Einmündung Faßstraße hob er die Waffe und richtete sie auf die Polizisten. Daraufhin gaben die Polizeibeamten insgesamt drei Warnschüsse ab.

---------------

Weitere Dortmund-News:

Dortmund: Anwohner können ihren Augen nicht trauen als sie DAS an Hauswand sehen – „Ist das echt?“

Flughafen Dortmund: Mann will nach Bulgarien fliegen – doch sofort schreitet die Polizei ein!

Dortmund: Familienstreit mit über 100 Personen eskaliert – Verletzter braucht Not-OP!

---------------

Der junge Mann rannte darauf auf einen Parkplatz an der Bollwerkstraße und richtete ein weiteres Mal die Waffe auf die Beamten. Auf eine erneute Aufforderung, die Waffe hinzulegen, reagierte er nicht. Ein Polizist gab daraufhin einen Schuss ab, der den Mann in den Arm traf.

Dortmund: Jugendlicher wird festgenommen

Der Tatverdächtige ließ die Waffe fallen und fiel zu Boden. Die Polizisten legten ihm im Rahmen der Ersten Hilfe ein Tourniquet (Aderpresse) an. Der alarmierte Rettungswagen brachte den 17-jährigen Dortmunder in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht.

Dortmund: Ein Polizist schoss auf den 17-Jährigen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

Nach den bis jetzt durchgeführten Ermittlungen handelt es sich um eine PTB Waffe, in Art und Bauweise einer scharfen Schusswaffe ähnlich. Die weiteren Ermittlungen werden aus Neutralitätsgründen von der Polizei in Recklinghausen übernommen. Aktuell wird eine Einweisung des 17-Jährigen in eine psychiatrische Einrichtung geprüft. (gb)