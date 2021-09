Gewahrsam? Festnahme? Was diese Polizei-Begriffe wirklich bedeuten

Gewahrsam? Festnahme? Was diese Polizei-Begriffe wirklich bedeuten

Flughafen Dortmund: Mann will nach Bulgarien fliegen – doch sofort schreitet die Polizei ein!

Dortmund. Am Flughafen Dortmund fliegen täglich hunderte Flugzeuge in die verschiedensten Länder, ganz zu schweigen von der Anzahl an Passagieren.

Bei einer Ausreisekontrolle eines Fluges nach Sofia, der Hauptstadt von Bulgarien, werden Beamte der Bundespolizei trotzdem auf einen Reisenden aufmerksam.

Am Flughafen werden Beamte der Bundespolizei auf einen Reisenden aufmerksam. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Rüdiger Wölk

Flughafen Dortmund: Bundespolizei schnappt gesuchten Mann

Bei einer Ausreisekontrolle am Freitagmorgen gegen 9.00 Uhr zogen die Beamten einen Mann aus der Warteschlange. Ein Volltreffer! Wie sich herausstellte, lag gegen den 27-jährigen Mann tatsächlich ein Haftbefehl vor.

-----------------

Das ist die Stadt Dortmund:

wurde 880 erstmals schriftlich erwähnt (als 'Throtmanni')

hat 588.250 Einwohner (Stand: Dezember 2019) und ist damit die neuntgrößte Stadt Deutschlands

nach Fläche und Einwohnerzahl die größte Stadt im Ruhrgebiet

der Signal-Iduna-Park (Heimstadion von Borussia Dortmund) ist mit über 81.000 Plätzen das größte Fußballstadion Deutschlands

weitere Sehenswürdigkeiten: Westfalenpark, Dortmunder U, Deutsches Fußballmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Westphal (SPD)

----------------

Ein Gericht in Nürnberg hatte den Haftbefehl gegen den jungen Mann ausgestellt, weil dieser Steuern hinterzogen hatte. Der Mann aus Bielefeld war zur Festnahme ausgeschrieben, doch anscheinend wollte er seiner Freiheitsstrafe von 50 Tagen lieber entgehen.

------------

Weitere Meldungen aus Dortmund:

------------

Zu seinem Unglück war er den Beamten der Bundespolizei nicht durch die Lappen gegangen. Aber ganz so schlimm wurde es für den Bielefelder dann doch nicht. Er musste 2.000 Euro Strafe zahlen und entging so dem Aufenthalt in einer Justizvollzugsanstalt. (mbo)