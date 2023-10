Dortmund: Jugendgruppe sitzt in Israel fest – jetzt gibt es neue Hoffnung

Bitteres Bangen in Dortmund! Israel wurde von der Terrorgruppe Hamas angegriffen, Terroristen töteten über 600 Menschen, entführten zudem Dutzende in den Gazastreifen. Das israelische Militär startete bereits eine Gegenoffensive (mehr zum Geschehen in Israel hier im News-Blog). Jetzt sind auch Jugendliche aus Dortmund vom schrecklichen Terror betroffen!

13 Schüler und Schülerinnen befinden zurzeit in Israel. Ursprünglich sollte die Gruppe das Land am Sonntag (8. Oktober) verlassen. Doch der geplante Rückflug fand nicht statt, wurde annulliert. Das berichten die „Ruhr Nachrichten“. Jetzt gibt es allerdings ein neues Rückreise-Datum.

Dortmund: Jugendliche sitzen in Israel fest

Die Jugendgruppe ist im Rahmen des Austauschprogramms „Building Bridges“ der Auslandsgesellschaft Dortmund vor Ort. Am Sonntagnachmittag sollten die Jugendlichen mit einem Linienflug von Turkish Airlines Israel in Richtung Türkei verlassen. Am Montagmorgen (9. Oktober) dann von Istanbul aus nach Düsseldorf weiterfliegen.

Turkish Airlines habe jetzt aber den Flug annulliert, so Klaus Wegener, Präsident der Auslandsgesellschaft. Auch der geplante Shuttle-Transfer zum Flughafen von Tel Aviv fand nicht statt. Die Schüler, die alle 16 Jahre alt sind, waren im Großraum Tel Aviv und in Dortmunds Partnerstadt Netanya in Gastfamilien untergebracht. Sie hätten bereits in Luftschutzräumen übernachten müssen.

Dortmund: Neuer Rückflug für Jugendgruppe gebucht

Am Montagnachmittag dann die Entwarnung – ein neuer Rückflug für die Gruppe wurde gebucht. Zunächst war nicht klar gewesen, ob die Gruppe Israel am Dienstag (10. Oktober) verlassen könne.

Martina Plum, Sprecherin der Auslandsgesellschaft, bestätigte am Montagnachmittag die neuen Pläne. Der Flug mit der türkischen Airline „Anadolujet“ soll am Dienstag um 11.15 Uhr Ortszeit stattfinden, er geht von Tel Aviv nach Istanbul. Nach einem 18-Stunden-Stopp soll es dann für die Gruppe weiter nach Düsseldorf gehen. Die Ankunft an dem deutschen Flughafen wird etwa um 9.50 Uhr am Mittwochmorgen sein.

Um offene Fragen seitens der Eltern zu klären, sind diese an diesem Montagabend für eine Gesprächsrunde bei der Organisation in Dortmund eingeladen.