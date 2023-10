Israel: Angriffe jetzt auch aus dem Libanon ++ Netanjahu: „Beginnen langen Krieg“

Schreckliche Bilder aus Israel! Die islamistische Hamas hatte am Samstagmorgen (7. Oktober) massive Raketen-Angriffe auf israelische Städte begonnen.

Die im Gazastreifen herrschende Hamas erklärte dabei den Beginn einer „Militäroperation“ gegen den Staat Israel. Hamas habe beschlossen, israelischen „Verbrechen“ ein Ende zu setzen, sagte der Militärchef Mohammed Deif in einer Botschaft.

Israel im Krieg gegen Hamas

Aktuell setzt Israel nach den überraschenden Angriffen durch militante Palästinenser sein Bombardement im Gazastreifen fort. Israels Regierungschef Netanjahu spricht vom Beginn eines langen Krieges. Berlin warnt derweil vor einer großen Eskalation in der Krisenregion.

Alle Entwicklungen im Krieg zwischen Israel und der Hamas

9.22 Uhr: Bundesregierung warnt vor Angriffen auf jüdische Einrichtungen in Deutschland

Angesichts des Großangriffs der militanten Palästinenserorganisation Hamas auf Israel hat der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, vor Angriffen auf jüdische Einrichtungen in Deutschland gewarnt.

8.20 Uhr: Nach Hamas-Attacke: 256 Palästinenser bei Angriffen Israels getötet

Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen als Reaktion auf die Hamas-Großattacke auf Israel sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza bisher 256 Menschen getötet worden. Darunter seien auch 20 Minderjährige, teilte das Ministerium am Sonntag mit. 1788 Palästinenser seien verletzt worden.

Die israelische Luftwaffe hatte nach dem tödlichen Großangriff militanter Palästinenser in Israel, bei dem rund 300 Menschen getötet wurden, Ziele der im Gazastreifen herrschenden Hamas beschossen. Die Hamas wird von der EU, den USA und Israel als Terrororganisation eingestuft.

7.09 Uhr: Netanjahu: „Wir beginnen einen langen und schwierigen Krieg“

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat sich nach einer Sitzung des Sicherheitskabinetts am frühen Sonntagmorgen mit bewegenden Worten an sein Volk gerichtet. „Wir beginnen einen langen und schwierigen Krieg, der uns durch einen mörderischen Angriff der Hamas aufgezwungen wurde“, sagte Netanjahu nach der Sitzung des Sicherheitskabinetts. „Wir werden alle Orte, an denen die Hamas organisiert ist und sich versteckt, in Trümmerinseln verwandeln“, hatte er zuvor in einer Ansprache gesagt.

Die Bewohner des Gazastreifens forderte er auf: „Flieht jetzt von dort, denn wir werden überall und mit all unserer Kraft handeln“. Israel werde Rache nehmen. „Dieser Krieg wird Zeit brauchen“, so der israelische Premier. „Es liegen noch herausfordernde Tage vor uns.“

6.12 Uhr: Israel meldet Beschuss aus dem Libanon – Gegenangriff

Israel ist nach Angaben eines Militärsprechers aus dem Libanon beschossen worden. Artillerie der israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) würden das Gebiet im Libanon, von dem aus kurz zuvor auf israelisches Gebiet geschossen worden sei, unter Feuer nehmen, teilte IDF-Sprecher Daniel Hagari am Sonntag auf der Plattform X (vormals Twitter) mit. Die israelischen Streitkräfte seien auf alle Szenarien vorbereitet und würden auch weiterhin die Sicherheit der Bewohner Israels schützen.

Unterdessen setzte das israelische Militär seine massiven Luftschläge im Gazastreifen fort, nachdem die islamistische Hamas am Samstag von dort aus überraschend Großangriffe gegen Israel begonnen hatte. Bislang kamen auf beiden Seiten Hunderte von Menschen ums Leben.

20.38 Uhr: „Hamas-Angriff für uns wie 9/11“

Ahmad Mansour (47) ist palästinensischer Israeli, lebt heute in Berlin. Seine Familie ist jedoch noch in Israel. Nach den heutigen Angriffen bangt er um seine Liebsten.

18.53 Uhr: Baerbock mahnt – CDU fordert Hilfsgelder-Stopp

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sagte am Samstagabend in Berlin: „Durch diese Terrorangriffe besteht nun die unkalkulierbare Gefahr einer großen regionalen Eskalation.“ Sie könne „nur auf das Schärfste davor warnen, dass sich andere diesem Terror anschließen“.

CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter fordert einen Stopp der Hilfsgelder an Palästina. „Deutschland hat Zusagen für Hilfsgelder in Höhe von über 340 Millionen Euro an Palästina getätigt“, teilte Kiesewetter am Samstag der Deutschen Presse-Agentur mit. Diese müssten nun sofort eingestellt werden. Es reiche nicht aus, nur politische Besorgnis auszudrücken, es müssten auch konkrete Handlungen folgen. Die Lage in Israel sei furchtbar, die Ausrufung des Kriegszustands erforderlich angesichts des Vorgehens der Hamas. „Wir müssen uns auf einen erneuten Ausbruch des Krieges einstellen.“

17.54 Uhr: Hamas-Unterstützer demonstrieren in Berlin

Auf einer Demonstration feierten Hamas-Unterstützer die Angriffe auf Israel und bedrohten Journalisten

16.07 Uhr: Hunderte Tote ++ Geiselnahmen

Im Gazastreifen sind nach dem Beschuss der israelischen Armee als Folge der Großangriffe auf Israel 198 Menschen getötet und mehr als 1600 verletzt worden. Das teilte das Gesundheitsministerium im Gazastreifen am Samstag mit.

Israel spricht von rund 100 Toten und 600 Verletzten. Israels Armee bestätigte zudem. Geiselnahmen von Soldaten und Zivilisten durch Hamas

15:07 Uhr: Selenskyj bekräftigt Selbstverteidigungsrecht Israels

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach dem Großangriff der militanten Hamas das Recht Israels auf Selbstverteidigung betont. Terror dürfe keinen Platz in der Welt haben, weil er sich nicht gegen ein bestimmtes Land oder Personen richte, sondern gegen die ganze Menschheit, schrieb Selenskyj am Samstag auf Facebook. „Das Recht Israels auf Selbstverteidigung steht außer Frage.“ Die Ukraine verteidigt sich selbst seit fast 20 Monaten gegen eine großangelegte russische Invasion. Für Bürger der Ukraine in Israel sei in den Konsularvertretungen eine Anlaufstelle eingerichtet worden, schrieb er.

14:17 Uhr: Aufruf zu Großdemonstration am Sonntag

Nach den schrecklichen Raketenangriffen auf Israel hat die Deutsch-Israelische Gesellschaft Berlin-Brandenburg für Sonntag zur Teilnahme an einer Solidaritätsdemonstration aufgerufen. Der Vorsitzende Jochen Feilcke erklärte am Samstag in Berlin: „Jetzt ist die Stunde der Solidarität mit Israel.“ In Israel würden aktuell „unschuldige Zivilisten regelrecht abgeschlachtet oder entführt und friedliche Orte massiv mit Raketen beschossen“. Die Solidaritätsdemonstration gegen die Angriffe der Hamas auf Israel soll am Sonntag, 14 Uhr, vor dem Brandenburger Tor beginnen.

10:41 Uhr: Baerbock verurteilt „terroristische Angriffe

Außenministerin Annalena Baerbock hat die Angriffe aus dem Gazastreifen gegen Israel aufs Schärfste verurteilt. „Hamas eskaliert die Gewalt“, schrieb die Grünen-Politikerin auf der Plattform X (früher Twitter) am Samstag. Gewalt und Raketen gegen Unschuldige müssten sofort aufhören. „Israel hat unsere volle Solidarität und das völkerrechtlich verbriefte Recht, sich gegen Terror zu verteidigen.“

Israel unter Beschuss – jetzt reagiert Außenministerin Baerbock

10:30 Uhr: Seibert warnt Deutsche

Botschafter Steffen Seibert hat Deutsche in Israel aufgerufen, sich angesichts des Raketenbeschusses aus Gaza nahe von Schutzräumen aufzuhalten. Auf dem der Plattform X (früher Twitter) schrieb der deutsche Botschafter am Samstag: „An alle Landsleute in Israel: Der Raketenbeschuss aus Gaza dauert an, es besteht insgesamt erhöhte Gefahr.“ Wichtig sei, sich über die Lage zu informieren und den Anweisungen der Sicherheitskräfte zu folgen. „Passen Sie auf sich auf!“

10:04 Uhr: EU-Ratspräsident verurteilt Raktenangriffe scharf

EU-Ratspräsident Charles Michel hat den massiven Raketenbeschuss auf Israel scharf verurteilt. Die „wahllosen Angriffe“ gegen Israel und seine Bevölkerung hätten unschuldigen Bürgern Terror und Gewalt angetan, schrieb er auf der Plattform X (ehemals Twitter). „Meine Gedanken sind bei allen Opfern.“ Die EU sei in diesem schrecklichen Moment solidarisch mit dem israelischen Volk.

09:30 Uhr: Israel erklärt den „Kriegszustand“

Die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas hat nach Worten des israelischen Verteidigungsministers Joav Gallant einen „Krieg“ gegen Israel begonnen. „Die Hamas hat an diesem Morgen einen schweren Fehler begangen und einen Krieg gegen den Staat Israel begonnen“, erklärte Gallant am Samstag nach heftigem Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen in Richtung Israel. Die israelische Armee kämpfe allerorten „gegen den Feind“. Gallant genehmigte nach offiziellen Angaben die Einberufung von Reservisten.

Israel im Krieg gegen Hamas – Israels Verteidigungsminister mit schockierenden Aussagen

07:33 Uhr: Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen in Richtung Israel

Der Raketenbeschuss hatte um 6.30 Uhr begonnen, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP in Gaza berichtete. Im Süden und im Zentrum Israels ertönten Alarmsirenen, die Armee forderte die Bevölkerung dazu auf, in der Nähe von Schutzräumen zu bleiben. Die israelische Armee führte ihrerseits mindestens zwei Gegenangriffe auf Ziele im Gazastreifen aus, wie ein AFP-Journalist berichtete.

Der bewaffnete Arm der Hamas bekannte sich zu den Angriffen aus dem Gazastreifen. Dabei habe die Gruppe mehr als 5000 Raketen auf Israel abgefeuert, sagte der Chef der Essedine-al-Kassam-Brigaden, Mohammed Deif, in einer im Fernsehen abgespielten Audionachricht.

Hunderte Menschen flohen nach Angaben eines AFP-Korrespondenten vor allem aus dem nordöstlichen Gazastreifen weiter ins Landesinnere. Frauen, Männer und Kinder waren zu sehen, die auf ihrer Flucht Decken und Lebensmittel trugen.

Immer wieder Proteste an Gaza-Grenze

An der Gaza-Grenze war es im vergangenen Monat mehrfach zu gewaltsamen Protesten gekommen. Dabei wurden auch Sprengsätze auf Soldaten geworfen, mehrere Palästinenser wurden durch Schüsse verletzt. Die israelische Luftwaffe griff angesichts der Vorfälle mehrmals Posten der im Gazastreifen herrschenden militanten Palästinenserorganisation Hamas an.

Im Gazastreifen leben mehr als zwei Millionen Menschen nach UN-Angaben unter sehr schlechten Bedingungen. Die von EU, USA und Israel als Terrororganisation eingestufte Hamas hatte 2007 gewaltsam die alleinige Macht an sich gerissen. Israel verschärfte daraufhin eine Blockade des Küstengebiets, die von Ägypten mitgetragen wird. (mit AFP und dpa)