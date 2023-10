Krieg gegen Israel: Hamas verschleppt deutsche Familie nach Gaza – Mutter mit verzweifeltem Hilferuf

Der Angriff am frühen Samstagmorgen (7. Oktober) überraschte nicht nur die israelische Armee, sondern auch die Menschen in dem Land im Nahen Osten. Nachdem zahlreiche Bomben aus dem Gaza-Streifen heraus auf Israel abgefeuert wurden, begann der eigentliche Angriff.

Bewaffnete Hamas-Terroristen aus Gaza überwanden die stark befestigte Grenze zu Israel, erschossen wahllos Menschen und nahmen zahlreiche Geiseln. Diese brachten sie nach Gaza, wo sie als menschliche Schutzschilde vor israelischen Vergeltungsschlägen und zum Gefangenenaustausch festgehalten werden. Mindestens 35 Menschen sollen in der Gewalt der Hamas sein. Darunter auch zwei Deutsche.

Krieg in Israel: Junge Frau auf Truck ist Deutsche

Es war eines der ersten Videos, das über die sozialen Netzwerke durch die Welt ging. Eine Frau liegt nur in Unterwäsche bekleidet auf einem Truck zwischen Hamas-Terroristen. Sie regt sich nicht, ihr rechtes Knie ist extrem verdreht. Der Truck fährt ab, in den Gaza-Streifen, wo die Frau als Geisel gehalten wird. Wie nun herauskommt, handelt es sich bei der Geisel um die 30-jährige Shani Louk.

Die stammt eigentlich aus Ravensburg in Baden-Württemberg, lebt mit ihrer Mutter Ricarda aber bereits seit vielen Jahren in Israel. Sie selbst veranstaltete Festivals auf der ganzen Welt und teilt Bilder davon auf Instagram.

Am Abend vor dem Überfall der Hamas organisierte sie ein Friedens-Festival unweit der Grenze zu Gaza, doch das wurde am frühen Morgen überfallen, Shani Louk wurde überwältigt. In einem Video erklärt ihre Mutter auf Deutsch, dass sie ihre Tochter auf dem Video klar identifizieren konnte. „Ich bitte um jede Hilfe, um alle Neuigkeiten“, sagte sie mit zittriger Stimme.

Deutsche Familie nach Gaza verschleppt

Und sie soll nicht die einzige Geisel aus Deutschland sein. Wie die „Bild“ berichtet, erkannte auch ein israelischer Familienvater seine Frau, seine beiden kleinen Kinder (3, 5) und seine Schwiegermutter auf einem Video der Hamas-Terroristen. Seine Frau habe auch die deutsche Staatsbürgerschaft. „Ich erkannte sofort, dass es sie war, ohne Zweifel. Ich sah, wie ein Terrorist ihren Kopf bedeckte“, erklärte der Vater gegenüber der Zeitung.

In den sozialen Medien kursieren weitere Berichte über verschleppte Israelis, die meisten von ihnen sind Frauen. Weitere bekannte Videos und Fotos zeigen auch ältere Frauen. Eine wurde mit einem Golf-Cart über die Grenze nach Gaza gebracht, eine andere musste mit einem ihrer Geiselnehmer und einer Waffe posieren.

