Krieg in Israel: „Meine Schwester ist tot!“ Hamas terrorisiert Familie abscheulich – Video geht um die Welt

Es ist ein Video, das schwer zu ertragen ist. All das Leid, das die Hamas am Samstag (7. Oktober) über Familien in Israel brachte, wird in diesem Clip offenkundig. Unbarmherzig und brutal gehen die Terroristen vor. Die Kindern und deren Eltern erleben einen wahrgewordenen Albtraum.

Der Clip, der ursprünglich von der Hamas verbreitet wurde, geht nun im Netz viral. Journalist Hanaya Naftali teilte das Video auf X (früher Twitter). „Eine israelische Familie wird von Hamas-Terroristen als Geisel gehalten, die die Kontrolle über ihr Haus in Israel übernommen haben. Schauen Sie sich einfach ihre Gesichter an. Das ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit.“

Familie in Israel erlebt den Terror im eigenen Haus

Das Video ist 4:12 Minuten lang – und mit jeder Sekunde schürt sich dem Betrachter mehr die Kehle zu. Es wurde bereits von über 3,6 Millionen Menschen allein auf X angeklickt. Weit über Israel hinaus.

Zu sehen sind eine Mutter und ein Vater, ein etwa 12-jähriges Mädchen und ihr jüngerer Bruder. Sie hocken am Boden auf Fliesen. Sie sind verzweifelt und die Kinder sind in Tränen aufgelöst. Der Grund wird schnell durch die Dialoge klar: Die 18-jährige älteste Tochter ist tot. Sie liegt offenbar erschossen im Nebenzimmer.

Die Trauer um die Tochter und Schwester, die Angst um das eigene Leben – all das bestimmt in diesen Minuten die Gedanken und Gefühle der Familienmitglieder. „Das ist nicht passiert“, sagt die Mutter und will es nicht wahrhaben.“Das kann nicht wahr sein, das kann nicht wahr sein“, murmelt sie später. Der Vater ist still, doch seine blutverschmierten Hände sprechen Bände. „Ich will, dass sie lebt“, klagt der Bruder verzweifelt.

Video geht viral: Angst steht der Familie ins Gesicht geschrieben

Ein Hamas-Terrorist versucht daraufhin, die Familie zum Schweigen zu bringen: „Relax!“, ruft er. Entspannt euch – es muss wie ein Hohn klingen für die Familie aus Israel. Immer neue Maschinengewehr-Salven in der Nähe des Hauses schrecken sie auf. Die Mutter ruft die Kinder energisch dazu auf, sich auf den Boden zu legen: „Seid vorsichtig! Ich kann es nicht verkraften, noch ein Leben zu verlieren!“ Schützend legen sich Mutter und Vater auf die Körper ihrer Kinder.

Wie der Terror für die Familie aus Israel ausgegangen ist, ob die vier überlebt haben, ist aktuell unklar. Der israelische Staat teilte das Video am Sonntagnachmittag auf der offizielen X-Seite. Hierzu teilte man mit, dass die Familie von der Hamas als Geiseln gehalten werden. In dem Clip sei „das pure Böse“ schrieb der Account dazu. Mehr zur Lage in Israel liest du hier im News-Blog.