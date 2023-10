Israel im Krieg gegen Hamas – Israels Verteidigungsminister mit schockierenden Aussagen

Schreckliche Szenen in Israel! Nach massiven Angriffen und dem Eindringen von Terroristen aus Gaza auf israelisches Gebiet erklärte die Armee den Kriegszustand. Jetzt schockt Israels Verteidigungsminister mit seinen Aussagen.

Die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas hat nach Worten des israelischen Verteidigungsministers Joav Gallant einen „Krieg“ gegen Israel begonnen. „Die Hamas hat an diesem Morgen einen schweren Fehler begangen und einen Krieg gegen den Staat Israel begonnen“, erklärte Gallant am Samstag (7. Oktober) nach heftigem Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen in Richtung Israel. Die israelische Armee kämpfe allerorten „gegen den Feind“. Gallant genehmigte nach offiziellen Angaben die Einberufung von Reservisten.

Mehr als 5000 Raketen auf Israel

Der Raketenbeschuss hatte um 6.30 Uhr begonnen, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP in Gaza berichtete. Im Süden und im Zentrum Israels ertönten Alarmsirenen, die Armee forderte die Bevölkerung dazu auf, in der Nähe von Schutzräumen zu bleiben. Die israelische Armee führte ihrerseits mindestens zwei Gegenangriffe auf Ziele im Gazastreifen aus, wie ein AFP-Journalist berichtete.

Der bewaffnete Arm der Hamas bekannte sich zu den Angriffen aus dem Gazastreifen. Dabei habe die Gruppe mehr als 5000 Raketen auf Israel abgefeuert, sagte der Chef der Essedine-al-Kassam-Brigaden, Mohammed Deif, in einer im Fernsehen abgespielten Audionachricht.

Zivilisten auf der Flucht

Hunderte Menschen flohen nach Angaben eines AFP-Korrespondenten vor allem aus dem nordöstlichen Gazastreifen weiter ins Landesinnere. Frauen, Männer und Kinder waren zu sehen, die auf ihrer Flucht Decken und Lebensmittel trugen. (mit AFP)