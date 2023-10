Der Horror kam über Israel, als alle noch schliefen: Kämpfer der palästinensischen Terror-Organisation Hamas griffen aus dem Gazastreifen heraus Israel mit Tausenden Raketen an. Kommandotruppen sind außerdem in Israel eingedrungen, töteten etliche Zivilisten. Auch Stunden nach dem Start des brutalen Angriffs der Terroristen sind noch immer Hamas-Kämpfer im Land (hier zum Live-Blog).

Die israelische Armee bekämpft die islamistischen Terroristen, führt Luftangriffe durch. Doch beileibe sind im multireligiösen Israel (rund 9,3 Millionen Einwohner) nicht nur Juden betroffen. Die jüdische Mehrheit der Bevölkerung (6,8 Millionen Einwohner) lebt dort friedlich mit Muslimen (1,9 Millionen Einwohner), Christen und Drusen zusammen.

Israel: Muslim bangt um Familie

Ahmad Mansour (47) ist palästinensischer Israeli, lebt heute in Berlin. Mit dieser Redaktion sprach er über die bangen Minuten, die er aus Angst um seine Familie in Israel durchlebt! „Dieser Terrorangriff lähmt mich komplett. Für mich ist das unmöglich vorhersehbar gewesen. Wir hatten Hoffnung, dass es bald zu einem dauerhaften Frieden kommt, weil sich Israel und Saudi-Arabien angenähert haben und miteinander sprechen. Doch das spielt für eine von Hass erfüllte Terrorgruppe wie Hamas keine Rolle“, so Mansour.

Ahmad Mansour ist palästinensischer Israeli, arbeitet heute in Berlin als Psychologe und Antisemitismus-Experte. (Archivfoto) Foto: dpa

Der Nahost-Experte hat noch Familie und viele Freunde in Israel, hat jetzt Angst um sie: „Meine Eltern leben mitten in Israel, sind heute den ganzen Tag zuhause geblieben. Immer wieder kommt es wegen der Raketenangriffe der Hamas zu Luftalarm. Für uns muslimische Israelis ist der Tag wie 9/11 für die USA oder wie der Jom-Kippur-Krieg von vor 50 Jahren.“

„Hamas-Angriff für uns wie 9/11“

Mansour sieht den Iran als Hauptschuldigen für den Terrorangriff an. Das Mullah-Regime gilt in der Region als Erzrivale Saudi-Arabiens, einen saudischen Frieden mit Israel könne man daher nicht gutheißen – und wolle deshalb die Friedensverhandlungen torpedieren.

Israel greift Ziele der Hamas im Gaza-Streifen an. Foto: IMAGO/APAimages

Er mache sich große Sorgen, zumal jetzt in Israel öffentlich darüber diskutiert wird, wie die Regierung diesen Terrorangriff nicht hatte vermeiden können. „Es ist ein Versagen auf allen Ebenen. Militärisch, aber auch politisch und geheimdienstlich. Die Menschen sind sehr enttäuscht.“

Für die nächsten Tage sieht der Israeli schwere Tage auf sein Land kommen: „Sie werden entscheidend für das Zusammenleben zwischen Juden und Moslems in Israel. Meine Familie und Freunde sind davon betroffen, es zerreißt mir das Herz, dass unser Zusammenhalt auf diese Probe gestellt wird.“