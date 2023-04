Dortmund: Todes-Drama im Treppenhaus! Plötzlich klopft nachts ein blutüberströmter Mann an die Tür

Am 22. April fand die Polizei Dortmund mitten in der Nacht den Leichnam eines 24-jährigen Mannes in einem Mehrfamilienhaus. In Dortmund-Hörde ereignete sich die brutale Tat, der Täter flüchtete anschließend (DER WESTEN berichtete).

Noch immer sucht die Polizei nach dem dringend Tatverdächten. „Bild“ hat nun grausame Details zur besagten Nacht in Dortmund veröffentlicht.

Dortmund: Mit letzter Kraft – Opfer zerrt sich durchs Treppenhaus

Dem bisher vorliegenden gemeinsamen Bericht der Polizei und der Staatsanwaltschaft Dortmund konnten nicht viele Einzelheiten entnommen werden. Wie die „Bild“ nun jedoch schreibt, spielte sich in dem Mehrfamilienhaus ein wahres Blutbad ab. Das Opfer soll sich mit mehreren Stichverletzungen und blutüberströmt durch das Treppenhaus geschleppt haben.

Bei einem Nachbarn in der dritten Etage habe der Schwerverletzte dann wohl in der Hoffnung auf Hilfe verzweifelt geklopft. Der Mieter habe aber durch den Türspion nur das ganze Blut im Treppenhaus gesehen und aus Angst nicht aufgemacht. Stattdessen wählte er die Nummer der Polizei und die Beamten trafen kurze Zeit später auch ein – doch da kam schon jede Hilfe zu spät.

Nach Angaben der Zeitung sei der 24-Jährige zu diesem Zeitpunkt schon leblos gewesen. Neben einem Müllsack vor der Wohnungstür sei er verblutet, während der Angreifer längst weg war. Der Täter ist weiterhin auf der Flucht, wie Staatsanwältin Maribel Andersson gegenüber „Bild“ bestätigte. Doch offenbar hat dieser in seiner Hektik Spuren hinterlassen.

Polizei sucht weiter Zeugen

Nachbarn und Bekannte seien bereits befragt worden, sein Onkel sowie andere Verwandte können sich nicht vorstellen, wer ein Motiv gehabt haben könnte. Der Syrer sei aus seiner Heimatstadt Rakka vor der IS-Herrschaft geflohen, habe seit 2015 in Deutschland gelebt die Sprache schnell gelernt, zuletzt als Kellner gearbeitet. Familie und Freunde wollen endlich wissen, wer den jungen Mann getötet hat.

Die Polizei hofft weiterhin auf noch mehr Zeugenaussagen, um den Täter endlich zu schnappen. Dieser wird auf 40 bis 45 Jahre geschätzt mit einer Körpergröße von etwa 180 bis 185 cm. An graue Haare sowie einen stabilen Körperbau erinnerten sich Zeugen auch noch. Am Tattag soll er eine graue Jacke mit langen Ärmeln und eine dunkle Hose getragen haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Dortmund unter der Nummer 0231/ 1327441 entgegen.