Borussia Dortmund will englischen Meister – jetzt erreicht den BVB die Nachricht

Englische Talente sind ein beliebtes Ziel von Borussia Dortmund. Neben Mega-Transferablösen, die man in der Vergangenheit bereits durch Jude Bellingham und Jadon Sancho erlösen konnte, fügte sich zuletzt mit Carney Chukwuemeka ein weiteres englisches Talent der BVB-Liste an.

Beim Premier-League-Meister Liverpool ist der BVB wohl erneu fündig geworden. Nun erreicht Borussia Dortmund aber die Nachricht, dass die Konkurrenz um das Juwel immer größer und mächtiger wird!

Borussia Dortmund bekommt Konkurrenz um englisches Juwel

Harvey Eliott ist ein bekannter Name auf der BVB-Liste. Unter Klopp blühte das Liverpool-Juwel erstmals so richtig auf. In diesem Jahr wurde es dann mit den „Reds“ unter Arne Slot Meister, kam allerdings in der Premier League auf nur auf einen Startelf- und 14 Jokereinsätze. Die Konsequenz: Es keimen große Transfergerüchte um den Mittelfeldmann auf.

+++ Borussia Dortmund – Transfer-News und Gerüchte: BVB-Transfer endgültig unerreichbar? +++

Aus der Bundesliga soll neben dem BVB auch Bayer Leverkusen interessiert sein. Die größte Konkurrenz soll nun aber laut dem britischen Portal „Givemesport“ von den Wolverhampton Wanderers kommen.

Mega-Ablöse soll Eliott finanzieren

Bei den „Wolves“ steht mit Matheus Cunha der wertvollste Spieler des Vereins auf der Liste der möglichen Abgänge. Manchester United soll für den Ex-Herthaner die Ausstiegsklausel von 62,5 Millionen Pfund (umgerechnet 73,8 Millionen Euro) ziehen wollen. Diese Summe soll dann den Transfer von Eliott finanzieren, für den die Reds wohl 58 Millionen Euro verlangen. Aus der Premier League soll Brighton & Hove Albion ebenfalls an dem 22-Jährigen interessiert sein.

Ob Borussia Dortmund mit den finanziell stark aufgestellten Klubs aus England mithalten kann, scheint fraglich. Außerdem würde ein Transfer von Eliott wohl auch im direkten Zusammenhang mit Chukwuemeka stehen. Für den besitzt der BVB eine Kaufoption in Höhe von mindestens 30 Millionen Euro. Wird die gezogen, gäbe es wohl keinen Bedarf mehr auf dieser Position.