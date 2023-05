Dortmund: Galeria Karstadt mit Hammer-Nachricht – Kunden können es nicht fassen

Überraschende Nachricht aus Dortmund! Nach dem Aus für die Galeria Karstadt Kaufhof-Filiale in der Innenstadt konnten Kunden nun Schilder an den Eingängen entdecken. Diese wurden dort am Donnerstagmittag (25. Mai) aufgehängt.

Darauf steht: „Hallo Dortmund! Gute Nachrichten!“ Steht das Ende hier für Karstadt also doch noch nicht fest?

Karstadt bleibt in Dortmund

Damit ist die Mitteilung allerdings noch nicht zu Ende. So geht es weiter: „Wir bleiben auch in Zukunft eure 1. Einkaufsadresse. Wir freuen uns sehr, weiter für euch da zu sein“ – gezeichnet „Euer Galeria-Team Dortmund“.

Auch interessant: Duisburg: Wilder Ansturm auf Galeria Karstadt Kaufhof! Kunden bleibt nicht viel Zeit

Diese Nachricht kommt für die Kunden sehr überraschen, hatten sie doch bereits fest mit der Schließung des Geschäfts gerechnet. Schon Ende April hatte Karstadt dieses verkündet. Den 160 Angestellten wurde bereits gekündigt. Da konnte auch der Einsatz der Ratsvertreter und Stadtverwaltung nicht helfen.

Kunden, Händler, Gewerkschaft – alle sind froh

Wie die Wende für die Filiale nun zustande kam, ist unklar. Doch das ist für die Händler in der Innenstadt erst einmal zweitrangig. So freut sich auch IHK-Geschäftsführerin Simone Bergmann über den Erhalt von Karstadt. „Das ist nicht nur eine gute Nachricht für die Beschäftigten, sondern auch für den Standort Dortmund. Damit bleibt ein zentraler Anziehungspunkt in der Innenstadt erhalten“, hofft die Chefin der Industrie- und Handelskammer Dortmund.

Mehr Nachrichten:

Auch die Gewerkschaft Verdi begrüßt das Bestehen der Filiale am Westenhellweg. „Der Kampf um jeden einzelnen Arbeitsplatz in Dortmund hat sich gelohnt.“ Und auch die Kunden sind froh. „Das ist doch mal wieder eine gute Nachricht, ein echter Erfolg!“, schreibt ein Nutzer auf Facebook. „Sehr gute Nachrichten. Glück auf für die Beschäftigten“, freut sich der Nächste. Wie es nun für die Beschäftigten und den Standort in Dortmund weitergeht, will die Stadt bei einer Pressekonferenz am Freitag kommunizieren.