Borussia Dortmund: Terzic kann es nicht fassen – „Das ist extrem frustrierend“

Bis vor einigen Wochen war Donyell Malen noch ein Sieggarant bei Borussia Dortmund. Ob Tore oder Vorlagen: Der Niederländer hatten einen großen Anteil, dass es beim BVB so erfolgreich lief. Danach fiel der Flügelflitzer aber immer wieder aus.

Besonders jetzt, wenn wegweisende Wochen für Borussia Dortmund anstehen, braucht das Team einen fitten Malen. Die ständigen Ausfälle des Niederländers nerven auch Cheftrainer Edin Terzic.

Borussia Dortmund: Terzic genervt

Die Wochen der Wahrheit gehen für Borussia Dortmund weiter. Nach dem erfolgreichen Halbfinal-Einzug in der Champions League und dem 1:1-Unentschieden gegen Meister Bayer Leverkusen steht das nächste „Endspiel“ um den vierten Bundesliga-Tabellenplatz an.

Der BVB muss gegen RB Leipzig ran. Die Sachsen haben die bessere Ausgangslage im Kampf um Platz vier. Für das Top-Spiel muss der BVB allerdings weiterhin wohl auf Donyell Malen verzichten. „Er ist immer noch nicht schmerzfrei. Das ist extrem frustrierend“, so ein sichtlich genervter Edin Terzic. „Das sieht nicht gut aus fürs Wochenende.“

In den vergangenen Wochen fiel Malen aufgrund von Oberschenkel- und Knieproblemen in fünf wichtigen Partien aus. Unter anderem gegen den FC Bayern (2:0), VfB Stuttgart (0:1) und Leverkusen (1:1) in der Liga. Dazu war er bei beiden Viertelfinal-Begegnungen gegen Atlético ebenfalls nicht am Start.

Malen gegen PSG dabei?

Die Hoffnung ist jetzt groß, dass Malen gegen PSG am kommenden Mittwoch (1. Mai, 21 Uhr) zum Hinspiel wieder zur Verfügung stehen könnte. Terzic: „Er ist seit der Länderspielpause nicht im Rhythmus. Er fühlt sich noch nicht gut. Dazu war er nun erkältet. Wir hoffen, dass er bald einsatzfähig ist. Wir brauchen ihn für die nächsten Wochen.“

Gegen Leipzig wird es wohl nicht reichen. Er ist aber nicht der einzige Ausfall für Borussia Dortmund. Kapitän Emre Can und Ian Maatsen sind gesperrt. Einen Schock-Moment gab es dann auch noch im Training, als Marcel Sabitzer früher vom Feld ging. Terzic gibt aber Entwarnung: „Er war erkältet, wir gehen aber davon aus, dass er einsatzfähig ist.“