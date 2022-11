Dortmund: Neuer Club eröffnet – Schalke-Fans werden ihn lieben

Das Nightlife in Dortmund ist um eine Attraktion reicher. Am Samstag (26. November) eröffnet auf dem Westenhellweg 134 ein neuer Club. Mit seinem Konzept dürfte der „Stollen 134“ ausgerechnet bei Schalke-Fans gut ankommen. Doch auch Ruhrgebiets-Nostalgiker dürften hier auf ihre Kosten kommen.

Denn Betreiber Udo Lagatz liefert mit seinen neuen Club in Dortmund eine Hommage an den Bergbau im Ruhrgebiet. Schalke-Fans können sich beim Eintritt in den Club einmal wie ihre Idole fühlen. Denn genau wie der Spielertunnel in der Veltins-Arena ist auch der Eingangsbereich des neuen Feier-Kellers in Dortmund einem Bergbau-Stollen nachempfunden.

Dortmund: Das erwartet dich im Bergbau-Club

Techno meets Bergbau. Samstagnacht ab 23 Uhr lädt der Betreiber die Dortmunder Nightlife-Szene zur „ersten Fahrt unter Tage“. „Wir starten Soft mit freshem House, Techhouse und einem Spritzer Techno“, verrät der Betreiber bei Instagram. Mit dabei werden folgende DJ’s sein:

Chrome Seas

eaRWax

Jack Life

JORDVN PRINCE

Unter dem Motto „Tief unter dem Westenhellweg“ können Techno-Fans dann in Zukunft in Zechen-Atmosphäre zu Beats abzappeln. Tickets für die Eröffnungsfeier können sich Besucher im Vorverkauf für 12,50 Euro sichern. Dann geht es durch diesen Stollen auf den neuen Dancefloor Dortmunds:

Club-Besitzer aus Dortmund muss zittern

Eigentlich sollte es bereits im Sommer dieses Jahres losgehen, wie aus den Instagram-Posts des Clubs hervorgeht. Doch die Umbauarbeiten zogen sich hin. In den „Ruhrnachrichten“ meckert Udo Lagatz zudem über komplizierte Lärm- und Brandschutzauflagen: „Uns wurden viele Steine in den Weg gelegt“, so der 53-Jährige gegenüber der Zeitung.

Bis zuletzt habe der 53-Jährige zittern müssen, ob der für 200 Gäste ausgelegte Club am Samstag seine Pforten öffnen könne. Denn erst zwei Tage vor Eröffnung habe es die finale Zusage gegeben. Damit kann die Party aber nun endgültig steigen. Laut „Ruhrnachrichten“ will der „Stollen 134“ zukünftig freitags, samstags und vor Feiertagen um 23 Uhr öffnen.