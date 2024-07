Borussia Dortmund: Sahin will Schlussstrich ziehen – BVB-Fans lieben ihn dafür

Die Saisonvorbereitung von Borussia Dortmund ist im vollen Gange, die Wochen bis zum Saisonstart gegen Frankfurt (24./25. August) werden immer weniger. Für Neu-BVB-Coach Nuri Sahin geht es in diesen Tagen darum, der Mannschaft seine Spielidee einzuimpfen.

Im Gegensatz zu seinem Vorgänger möchte er die eigenen Stärken wieder in den Vordergrund stellen, statt sich zu sehr auf den Gegner zu fokussieren. Bei den Anhängern von Borussia Dortmund kommt das ziemlich gut an.

Borussia Dortmund: Sahin verfolgt klare Spielidee

In der vergangenen Saison war der BVB in den Spielen am stärksten, in denen er als Underdog agieren konnte. Gegen die großen Gegner sah man oft gut aus, weil man sich auf die Defensive fokussiert hatte. Doch damit soll nun Schluss sein: Sahin möchte wieder Offensiv-Spektakel in das Westfalenstadion bringen.

Laut der „Sport Bild“ möchte Sahin wie Bayern und Bayer spielen – pure Dominanz, viel Ballbesitz, viele Torchancen, viele Tore. Spiele wie in Leverkusen (1:1), in denen man sich nur hinten reinstellt und auf Konter lauert, sollen der Vergangenheit angehören.

++ Borussia Dortmund: Guirassy-Wende! BVB erreicht die Nachricht ++

Mit diesem Konzept soll er unter anderem BVB-Neuzugang Waldemar Anton überzeugt haben. Der Ex-Stuttgarter ist vom VfB einen solchen Spielstil gewohnt. Sahin möchte den BVB wieder wie ein Spitzenteam spielen lassen – auch gegen die ganz großen Gegner.

Großer Zoff um BVB-Spielweise

In der vergangenen Saison hatte die Herangehensweise von Ex-Coach Edin Terzić immer wieder für große Diskussionen gesorgt. Die Fans konnten den Spielstil überhaupt nicht verstehen und auch Ex-BVB-Star Mats Hummels machte seinen Unmut öffentlich.

Weitere News:

„Das sind gute Nachrichten für die kommende Saison. Sollte es tatsächlich so kommen, könnte uns die Spielzeit viel Spaß bereiten“, schrieb ein BVB-Fan auf „X“. „Geil, genauso so müssen wir an die Spiele gehen“, schreibt ein anderer. Die Borussen-Anhänger haben schon eine Menge Lust auf die anstehende Saison.