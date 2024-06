Dortmund: Nach dem Champions-League-Finale können es alle sehen – Fans stauen

Ganz Dortmund steht dieser Tage im Zeichen des Fußballs. Erst das Champions-League-Finale zwischen BVB und Real Madrid am Samstag (1. Juni) (hier alles zur bitteren Niederlage der Borussia >>>). Kurz darauf wirft dann aber auch schon die EM 2024 ihre Schatten voraus.

Nach dem Europapokal-Wochenende weht ab Montag ein neuer Wind durch Dortmund. Dann nämlich bereitet sich die Stadt auf das Fußballfest im eigenen Land vor. Eine Sache dürfte den Anwohnern sofort auffallen.

Dortmund: Nach der Champions League ist vor der EM

Die Rede ist von einem kilometerlangen grünen Teppich, den die Stadt anlässlich der EM 2024 in Dortmund verlegen will. Es ist nicht das erste Mal, dass in Dortmund anlässlich eines großen Fußballturniers ein Teppich liegt. Das geschah auch im Jahr 2006 zur WM im eigenen Land – damals allerdings in roter Farbe. Dieses Mal geschieht es stilecht mit grünen Kunstrasen.

Laut Plan sollen insgesamt 3,6 Kilometer Kunstrasen die wichtigsten Fan-Wege der Stadt schmücken. Los geht es an der Katharinentreppe am Hauptbahnhof als Wegweiser bis kurz vor das Stadion. Ein Weg zweigt in Richtung Petrikirche, Kampstraße, Hansaplatz und Hohe Straße in den Westfalenpark – der andere eben zum Austragungsort der EM-Spiele.

Kunstrasen als Gefahr für den Verkehr

Nach Angaben von Martin Sauer soll der grüne Teppich „nahezu keine Einschränkungen im täglichen Verkehr“ bedeuten. Der EM-Beauftragte der Host City Dortmund verweist in dem Zusammenhang darauf, dass der Teppich nicht in einem Stück verlegt wird. An Orten, wo der Teppich aus Sicherheits- oder verkehrstechnischen Gründen unterbrochen werden muss, komme Sprühkreide zum Einsatz.

Der 1,33 Meter breite Kunstrasen werde überall mit Aluschienen verschraubt, damit er sich nicht vom Boden löse. „Radwege sind davon nicht betroffen und werden weiter passierbar sein“, versichern die Verantwortlichen. Los geht es nach dem Wochenende, das fest im Zeichen des BVB steht. Nach dem Empfang der Mannschaft am Sonntag aus Wembley geht es schon am Montag mit der Verlegung des grünen Teppichs los – und die EM 2024, sie kann endlich kommen.