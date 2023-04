Dortmund: Linienbus richtet Spur der Verwüstung an ++ mehrere Menschen verletzt

Heftiger Unfall in Dortmund! Ein Linienbus krachte in mehrere Autos, richtete eine Spur der Verwüstung an. Insgesamt fünf Personen wurden dabei verletzt.

Dortmund: Drei Kinder unter den Verletzten

Am Hörder Bahnhof kam es am Samstagmittag (29. April) zu einem schlimmen Unfall: Ein Linienbus der Dortmunder Stadtwerke fuhr aus dem Kreisverkehr hinaus, streifte dabei ein geparktes Auto und schob drei weitere Fahrzeuge ineinander.

Anschließend streifte der Bus noch eine Litfaßsäule und fuhr dann einen Straßenbaum um. Dann kam er auf der Fahrbahn zum Stehen. Laut Polizei Dortmund wurden bei dem Unfall zwei Erwachsene (ein weiblicher Fahrgast und der Busfahrer) sowie drei Mädchen im Alter von fünf und drei Jahren sowie drei Monaten verletzt.

In Dortmund richtete ein Bus eine Spur der Verwüstung an. Foto: Markus Wüllner

Zwei der Kinder saßen in einem der geparkten Fahrzeuge. Das dritte Kind war ebenfalls Fahrgast im Bus. Alle Verletzten kamen mit dem Rettungswagen in Krankenhäuser.

+++Dortmund: Todes-Drama im Treppenhaus! Plötzlich klopft nachts ein blutüberströmter Mann an die Tür+++

Dortmund: Medizinischer Notfall am Steuer?

Wie „T-Online“ berichtet, soll der Fahrer des Busses vermutlich einen medizinischen Notfall gehabt haben. Er sackte am Steuer zusammen. „Bei dem Schaden war es ein Wunder, dass niemand schwer verletzt wurde“, heißt es von einem Polizisten. Erst einige Meter hinter der Unfallstelle sei der Bus mit mehreren zersplitterten Scheiben zum Stehen gekommen.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich:

Die Straße rund um den Hörder Bahnhof glich einem Trümmerfeld. Der Bereich war weiträumig abgesperrt, es kam zu Staus. Auch der öffentliche Nahverkehr war beeinträchtigt. Jetzt ermittelt die Polizei den genauen Unfallhergang.

Das war nicht der einzige schwere Unfall, der sich an diesem Samstag im Ruhrgebiet ereignete. In Essen geriet ein Mercedes in den Gegenverkehr. Es kam zu einer Massenkarambolage. Vier Autos waren beteiligt. Mehr Informationen zu dem Vorfall haben wir hier für dich.