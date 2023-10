Dortmund: Bekannter Store in der City vor dem Aus – doch es kommt noch schlimmer!

In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Hiobsbotschaften für die Menschen in und um Dortmund. Zahlreiche Läden mussten schließen.

Jetzt kommt die nächste schlechte Nachricht dazu. In der Innenstadt von Dortmund wird ein beliebter Store schließen. Aber das ist noch nicht alles.

Dortmund: Bekannter Store vor dem Aus

Wer aktuell in der Innenstadt von Dortmund an den Schaufenstern vorbeiläuft, wird vor der Eingangstür die großen roten Plakate erkennen. In der Potgasse auf dem Weg zur Thier-Galerie ist nämlich zu sehen, dass der „Mammut“-Store schließen wird.

Auch interessant: Dortmund: C&A macht Traditions-Standort dicht – so geht es jetzt weiter

Die Schließung hatte sich angedeutet. Denn in den vergangenen Monaten und Jahren haben immer mehr Filialen in den Metropolen in Deutschland dichtgemacht. In einem Bericht des „Hamburger Abendblatts“ hieß es, dass das Unternehmen vermehrt auf Stores in der Nähe von Bergen setzen möchte.

Bedeutet: Der Laden in Dortmund wird nicht der einzige sein, der bald schließen wird. In der ganzen Bundesrepublik werden wohl noch einige Stores folgen, die für die Kunden nicht mehr zugänglich sein wird.

Auch Filiale in Essen schließt

Für die Kunden in Dortmund gab es aber noch einen anderen Laden, der nicht so weit weg war. Auch in Essen gab es eine Filiale, die jetzt ebenfalls schließen wird. Am 14. Oktober wird der Store nach knapp zehn Jahren dichtgemacht – und das mit „zwei weinenden Augen“, schrieb das Unternehmen in einer Mitteilung.

Es steht zu vermuten, dass wie bei vielen anderen Unternehmen auch hier der Boom des Online-Handels eine Rolle spielt. „Mammut“-Kunden, die jetzt noch einmal was abgreifen wollen, sollten schnell sein. Zum Abschied leert der Laden und gewährt auf vorrätige Artikel zwischen 50 und 70 Prozent Rabatt. Hier sind allerdings keine Bestellungen möglich. Weiter heißt es, dass alle Artikel vom Umtausch ausgeschlossen seien.

Mehr News für dich:

Es ist nicht die erste Schließung eines großen Unternehmens in Dortmund. Vor einigen Wochen erklärte die Modekette „Appelrath Cüpper“, dass der Standort am Westenhellweg Ende des Jahres geräumt werden muss (hier mehr dazu).