Dortmund: Tödlicher Lkw-Crash auf A1! Beifahrer hat keine Chance

In Dortmund ist es in der Nacht zu Mittwoch (4. Oktober) zu einem folgenschweren Unfall auf der A1 gekommen. Bei dem Lkw-Crash wurde eine Person getötet. Der Unfall ereignete sich auf der A1 in Unna, auf Höhe vom Kreuz Dortmund/Unna.

Auf Nachfrage von „DER WESTEN“ bestätigte ein Pressesprecher der Polizei Dortmund, dass eine Person bei dem schweren Unfall auf der A1 getötet worden ist. Laut Pressesprecher kam es zu einem Auffahrunfall, bei dem ein Sprinter auf einen größeren Lkw aufgefahren ist.

Dortmund: So kam es zum tödlichen Lkw-Crash auf A1

Nach Informationen von „DER WESTEN“ handelt es sich bei dem kleineren Fahrzeug um einen Mercedes-Sprinter von einer Fleisch-Manufaktur, der laut dem Pressesprecher um 1.54 Uhr nachts (4. Oktober) in südlicher Fahrtrichtung auf einen Hängerzug mit Abrollcontainern geprallt ist. Dadurch soll der Anhänger hochgehoben und der Sprinter darunter teilweise eingeklemmt worden sein.

+++ Flughafen Dortmund: Bitter für Reisende – wichtige Fluggesellschaft verlegt Flüge auf anderen Airport +++

Durch den Aufprall wurde auch ein mitgeführter Kühlanhänger abgerissen, der sich dann quergestellt hat. Dabei wurden der Fahrer und Beifahrer des Mercedes-Sprinters massiv eingeklemmt, was zum Tode des Beifahrers führte.

Weitere News:

Laut Pressesprecher der Polizei Dortmund überlebte der Fahrer schwerverletzt und wurde anschließend in eine Unfallklinik gebracht. Durch den Unfall kam es anschließend auf der Hauptfahrbahn im Autobahnkreuz Unna/Dortmund (A1\A44) zu einer Vollsperrung. Der Verkehr wird im Kreuz Dortmund/Unna über die Parallelfahrbahn geleitet.

Kurz nach dem Unfall gab es aufwendige Bergungsversuche durch die Feuerwehr Dortmund. Diese sind aber für die Unfalluntersuchung der Polizei Dortmund eingestellt worden.