Flughafen Dortmund: Bitter für Reisende – wichtige Fluggesellschaft verlegt Flüge auf anderen Airport

Der Flughafen Dortmund kann, was Passagierzahlen angeht, zwar nicht mit den Airports in Düsseldorf oder Köln/Bonn mithalten, dennoch starten auch von hier aus viele Reisende in ihren Urlaub.

Aber wer im Herbst den Flughafen Dortmund für seine Reise nutzen will, sollte gut aufpassen. Eine sehr wichtige Fluggesellschaft verschiebt nämlich einige Flüge an einen anderen Airport in Nordrhein-Westfalen. Immerhin wird der Zustand nur bis kurz vor dem Jahreswechsel anhalten, falls alles nach Plan läuft.

Flughafen Dortmund: Wichtige Airline nimmt große Änderung vor

Nach dem Ende der Corona-Pandemie haben die meisten Flughäfen in NRW fast wieder ihr Vorkrisenniveau erreicht. Zu den größeren Airports des Bundeslandes gehört auch der in Dortmund. Von hier aus starten im Verhältnis zur Gesamtflugzahl besonders viele Maschinen in Richtung Osteuropa. Doch bald wird das Angebot für einen gewissen Zeitraum nicht mehr ganz so üppig ausfallen.

Für das große Angebot in Richtung Osteuropa ist am Flughafen Dortmund die Billig-Airline Wizzair verantwortlich. Diese startet seit dem Jahr 2020 von dem Flughafen aus. Insgesamt 28 Ziele in Polen über Rumänien bis Georgien stehen aktuell auf dem Programm von Wizzair. Doch wie „aerotelegraph“ berichtet, wird sich dieser Zustand bald zeitweise deutlich ändern.

Wizzair verschiebt Flüge temporär nach Köln/Bonn

Eine große Anzahl der Flüge wird temporär nach Köln/Bonn verlegt. Betroffen sind beispielsweise die Ziele Bukarest, Kutaisi, Targu Mureș, Niš, Podgorica und Wroclaw. Die Änderungen sollen den Zeitraum vom 21. Oktober bis zum 20. Dezember 2023 betreffen. „Planmäßig sollen alle Strecken spätestens Mitte Dezember wieder ab Dortmund angeflogen werden. Teilweise bereits vorher“, so eine Sprecherin des Flughafens.

Die Änderung geht dabei nicht vom Flughafen aus, sondern von der Airline. „Aufgrund einer Systemaktualisierung am Flughafen Dortmund werden einige Strecken im Herbst vorübergehend zum Flughafen Köln verlegt“, so die Fluggesellschaft gegenüber dem „aerotelegraph“.