Passagiere atmen auf, als sie hören, was der Flughafen Köln/Bonn verkündet

Nach einer längeren Pause kehrt Wizz Air an den Flughafen Köln/Bonn zurück – ein Comeback, das viele Fluggäste aufhorchen lassen dürfte! Mit der Wiederaufnahme von Flügen nach Bukarest schlägt die ungarische Billigfluggesellschaft ein neues Kapitel auf.

Ab dem 26. Oktober verbindet sie Köln/Bonn viermal pro Woche mit der rumänischen Hauptstadt. Gleichzeitig plant Wizz Air, ihr Angebot am Standort weiter auszubauen und neue Strecken einzuführen.

Neue Chancen für den Flughafen Köln/Bonn

Bukarest begeistert mit einer faszinierenden Mischung aus beeindruckender Architektur, Geschichte und modernem Flair. Die neue Verbindung bietet Reisenden nun komfortable und preisgünstige Möglichkeiten, diese pulsierende Metropole zu erkunden. Der Erstflug nach Bukarest startet am 26. Oktober um 13:30 Uhr. Die Strecke wird mit modernen Airbus A320-Maschinen geflogen, und die Tickets sind ab sofort über die Website der Airline buchbar.

Wizz Air verfolgt das Ziel, die wachsende Nachfrage nach kostengünstigen Flügen zu bedienen. Gleichzeitig wird eine stärkere Verbindung von Köln und der Region mit Osteuropa geschaffen. Der Flughafen Köln/Bonn sieht in der neuen Hauptstadtverbindung eine Bereicherung seines Streckennetzes und zusätzliche Optionen für seine Passagiere.

Letztes Jahr verkündete WizzAir Rückzug

Im letzten Jahr hieß es noch, dass die Airline mit dem Winterflugplan 2024/2025 alle ihre Verbindungen am Flughafen Köln/Bonn einstellen wird. Offiziell äußerte sich Wizz Air nicht zu den Gründen, doch wurden die hohen Standortkosten in Branchenkreisen als Ursache genannt. Auch Ryanair hatte zuvor Kritik an den Gebühren geäußert.

Jetzt folgt das Comeback der Airline am Kölner Flughafen.

