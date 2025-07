Red Bull schreckt die ganze Formel 1 auf! Nach Horner-Knall folgt die nächste Entscheidung

Eine ruhige Woche in der Formel 1? Die gibt es nicht, auch wenn erst am 27. Juli wieder ein Rennen stattfinden wird. Denn Red Bull sorgte nach dem Silverstone-GP am Mittwoch (9. Juli) für einen Paukenschlag: Christian Horner wurde beim Brause-Rennstall gefeuert.

Die erste Frage, die sich viele Formel-1-Fans gestellt haben: Wer wird der neue Teamchef von Red Bull? Diese Frage beantwortete das Team direkt. Laurent Mekies von den Racing Bulls wird übernehmen. Die nächste Frage kam dann direkt hinterher. Beim Brause-Konzern muss noch entschieden werden, wer dann beim Schwester-Rennstall der neue Leiter wird. Auch diese Entscheidung ist offiziell gefallen.

Formel 1: Nächste Red-Bull-Entscheidung gefallen

Das ist mal ein richtiger Paukenschlag in der Formel 1! Es wurde lange spekuliert, nun hat Red Bull Christian Horner tatsächlich rausgeworfen. Sport-Boss Oliver Mintzlaff hat sich beim Briten, der 20 Jahre im Unternehmen tätig war, bedankt und auch gleich direkt den neuen Teamchef verkündet.

Auch interessant: Red Bull entlässt Horner – ER hat ab jetzt das Sagen beim Verstappen-Team

Mit Laurent Mekies als CEO an der Spitze. „Das letzte anderthalbe Jahr war ein absolutes Privileg, das Team gemeinsam mit Peter zu führen“, sagt der ehemalige Sportdirektor vom B-Team Racing Bulls. „Es war ein großartiges Abenteuer, zusammen mit all unseren talentierten Leuten zur Geburt der Racing Bulls beizutragen. Der Spirit des gesamten Teams ist unglaublich, und ich bin fest davon überzeugt, dass das erst der Anfang ist.“

Und mit der Mitteilung wurde auch der Ersatz von Mekies bei den Racing Bulls verkündet. Alan Permane wird als neuer Teamchef die beiden Racing-Bulls-Piloten Isack Hadjar und Liam Lawson betreuen.

Neuer Teamchef für Red Bull und Racing Bulls

„Alan ist jetzt der perfekte Mann, um zu übernehmen und unseren Weg fortzusetzen. Er kennt das Team in- und auswendig und war schon immer eine wichtige Stütze unserer frühen Erfolge“, sagt Mekies über seinen Nachfolger in der Formel 1. Der Brite freut sich auf seine neue Herausforderung.

„Ich fühle mich sehr geehrt, die Rolle des Teamchefs zu übernehmen, und möchte Oliver (Mintzlaff; Anm. d. Red.) und Helmut (Marko, Anm. d. Red.) für das Vertrauen danken, das sie mir entgegenbringen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Peter die gute Arbeit fortzusetzen, die er und Laurent geleistet haben, um dieses Team voranzubringen. Das ist eine neue Herausforderung für mich, aber ich weiß, dass ich auf die Unterstützung aller zählen kann“, so Permane.

Mehr Nachrichten für dich:

Spannend wird dann auch zu sehen sein, wie es mit Christian Horner weitergeht. Der Ex-Teamchef wurde in der Vergangenheit bereits mit einem Top-Team in Verbindung gebracht. Hier mehr dazu.