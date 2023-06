Dortmund: Hiobsbotschaft! Nächster Mode-Laden in der City macht dicht!

Schlechte Nachricht aus Dortmund! Seit der Corona-Krise gibt es immer wieder Läden, die aus finanziellen Gründen schließen müssen. Nun trifft es ein weiteres Unternehmen in der Revierstadt.

Neben vielen traditionsreichen Läden trifft es jetzt auch ein großes Modehaus in Dortmund. Ende 2023 räumt nämlich Appelrath Cüpper seine Filiale am Westenhellweg.

Dortmund: Nächster Mode-Laden schließt

Mittlerweile gibt es fast schon monatlich Hiobsbotschaften für die Menschen aus Dortmund und der Umgebung. Zahlreiche Läden und Unternehmen müssen schließen. Nun wird die Innenstadt um eine Top-Adresse ärmer.

Wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten, wird die Modekette Appelrath Cüpper am Westenhellweg Ende des Jahres schließen. Der Eigentümer bestätigte, dass der Mietvertrag ausläuft. Noch ist unklar, ob es eine Zukunft von Appelrath Cüpper in der Revierstadt gibt. Das Ende der Modekette hatte sich aber bereits angebahnt.

Schon zu Beginn der Corona-Pandemie musste das Unternehmen Insolvenz anmelden. Dabei sind die Verkäufe zurückgegangen und von der Krise hatte sich die Modekette bereits in einem Restrukturierungsprozess befunden.

Mietvertrag läuft aus

„Wir waren auf einem guten Weg. Super Januar, super Februar, Plan übertroffen, Vorjahr bei weitem übertroffen. Dann hat uns der März mit Corona und den Häuserschließungen kalt erwischt“, so Lothar Schäfer, CEO bei Appelrath Cüpper im April 2020 gegenüber dem Wirtschaftsmagazin. Zwar schaffte es das Unternehmen aus der Insolvenz, weil ein österreichischer Investor sich der Modekette annahm, doch nun gibt es die schlechte Nachricht in Dortmund.

In ganz Deutschland gibt es noch 14 weitere Filialen von Appelrath Cüpper. Für Dortmunder Kunden gibt es zwei sogar in der Nähe: in Essen und in Münster.

Viele Bewohner und Kunden werden sich jetzt fragen, wer die Immobilie in der Dortmunder Innenstadt übernimmt. Dem Bericht nach sind bereits zwei Nachmieter im Gespräch. Wer am Ende dann einzieht, wird sich wohl schon bald zeigen.