Dortmund: Wichtige Verkehrsachse tagelang gesperrt – BVB-Fans stöhnen

Ärgerlich! In Dortmund soll bald eine wichtige Verkehrsachse gesperrt werden und das auch noch wochenlang. Das wird vor allen den Geschäftsleuten zu schaffen machen, welche direkt an der Verkehrsachse angesiedelt sind. Diesen droht in der Zeit ein Ausfall der Großteil der Kunden.

Aber auch BVB-Fans werden die Sperrung zu spüren bekommen und das ausgerechnet an einem Spieltag von Borussia Dortmund der Champions League.

Dortmund: So lange dauert die Sperrung

Laut den Informationen der „Ruhr Nachrichten“ plant das Tiefbauamt der Stadt Dortmund auf der B1 auf dem Straßenabschnitt zwischen Lübkestraße und Voßkuhle eine Vollsperrung in Fahrtrichtung Bochum. Hier soll von Mittwochabend (4. Oktober) ab 20 Uhr bis Montagmorgen (9. Oktober) um fünf Uhr die Fahrbahndecke komplett erneuert werden.

Die Stadt Dortmund informierte die Anlieger in einer E-Mail, dass dafür eine Vollsperrung von B236 bis zur Semerteichstraße in Fahrtrichtung Bochum erforderlich ist. „In diesem Zeitraum erneuert das Tiefbauamt rund 18.000 Quadratmeter Asphaltfahrbahndecke“, erklärt Stadtsprecherin Alexandra Schürmann. Grund dafür sei, dass die aktuelle Deckschicht verschlissen ist und an vielen Schäden hat. Des Weiteren würden Gullys und Kanalschächte angepasst.

Dortmund: Geschäftsleute besonders betroffen

Die Vollsperrung könnte insbesondere für die ansässigen Geschäftsleute zu einem echten Problem werden, denn an der Nordseite der B1 gibt es mehrere Geschäfte, die per PKW nur über die Bundesstraße zu erreichen sind. „Mit einer Komplettsperrung sind wir völlig abgeschnitten“, klagt beispielsweise Bettina Nette-Sieben als Eigentümerin des Brautmodengeschäfts Promessa in der „Villa Westfalendamm“.

Den Hinweis von der Stadt, dass Kunden ja in einer Nebenstraße parken können und zu Fuß zu ihrem Geschäft kommen können, hält sie, ebenso wie die anderen Geschäftsleute, für nicht praktikabel. Die Geschäftsfrau erklärt, dass sich ein eingepacktes Brautkleid nicht mal eben so über einen längeren Zeitraum tragen lässt.

Dortmund: BVB-Fans haben doppelt Pech

Während der geplanten Sperrzeit hat Borussia Dortmund gleich zwei Heimspiele. Im genauen handelt es sich dabei um das Champions League Heimspiel am Mittwochabend (4. Oktober) gegen den AC Mailand und das Bundesliga Heimspiel am Samstag (7. Oktober) gegen den 1. FC Union Berlin. Und diese Gegebenheit könnte jetzt dafür sorgen, dass die Bauarbeiten verschoben werden könnten.

Alexandra Schürmann erklärte, dass zum Zeitpunkt der Ausschreibung und Festlegung der Bauzeit der Bundesliga-Spielplan noch nicht vorgelegen habe. „Momentan laufen Gespräche zwischen Tiefbauamt und Auftragnehmer, ob die Möglichkeit besteht, eine Woche später zu bauen. Das ist aber noch nicht final entschieden“, so die Stadtsprecherin.