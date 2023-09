Dortmund: Chaos am Hauptbahnhof – jetzt gibt es Neuigkeiten

Aufatmen nach dem Chaos am Dortmund Hauptbahnhof am Mittwochabend (6. September)! Der Zugverkehr stand zwischenzeitlich überwiegend still.

Wegen eines Schadens an der Oberleitung hat die Bahn den Dortmunder Hauptbahnhof am Mittwochabend (6. September) für den Zugverkehr gesperrt – mit großen Auswirkungen auf den Nah- und Fernverkehr. Züge rund um Dortmund waren massiv verspätet oder fallen aus. Mittlerweile hat die Deutsche Bahn den Schaden größtenteils behoben – mit einer Einschränkung

Dortmund: Züge am Hauptbahnhof rollen wieder

So meldete die Deutsche Bahn in der Nacht, dass die Reparaturarbeiten größtenteils erfolgreich waren. Einzige Ausnahme: Gleis 18. Dort komme es wegen des Oberleitungsschadens weiterhin zu Einschränkungen. Fahrgäste, deren Züge planmäßig von Gleis 18 am Dortmunder Hauptbahnhof fahren, sollten vor der Abfahrt prüfen, ob es möglicherweise zu einer kurzfristigen Gleisänderung kommt.

Trotz der erfolgreichen Reparatur müssen sich Fahrgäste im Raum Dortmund auch am Donnerstagmorgen noch auf Einschränkungen einstellen. Denn nach Angaben der Deutschen Bahn beeinträchtigen kurzfristige Bauarbeiten zwischen Dortmund-Kurl und Dortmund-Scharnhorst den Zugverkehr. Dort war seit den frühen Morgenstunden nur ein Gleis befahrbar. „Die Züge im Streckenabschnitt verspäten sich in beiden Richtungen um voraussichtlich bis 25 Minuten“, teilte die Deutsche Bahn mit. Betroffen sind folgende Zuglinien:

RE1 (RRX): Aachen – Hamm

RE3: Düsseldorf -Hamm

RE6 (RRX) Köln/Bonn Flughafen – Minden

RE11 (RRX): Düsseldorf – Kassel Wilhelmshöhe

Oberleitung beschädigt

Die Deutsche Bahn setzte am Mittwochabend einen Reparaturzug ein, um den Schaden zu beheben. Lange war unklar, wie schnell der Schaden behoben werden kann. Bahnkunden wurden gebeten, sich in der digitalen Fahrplanauskunft zu informieren, ob ihr Zug fährt und wie sie ans Ziel kommen. Wodurch die Oberleitung beschädigt wurde, war der Sprecherin zufolge zunächst unklar.

Mehr Themen und News haben wir hier:

In einer offiziellen Mitteilung der Deutschen Bahn hieß es: „Unser Personal vor Ort arbeitet unter Hochdruck an der Beseitigung der Störung. Die Behebung der Störung soll voraussichtlich bis in die Morgenstunden des Donnerstag (7. September) erfolgen“. (mit dpa)