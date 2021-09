Dortmund: Zwei Unbekannte griffen drei Männer brutal mit einem Messer an. (Symbolbild)

Dortmund: Messerattacke am Nordmarkt! Unbekannter greift junge Männer an – Polizei sucht Zeugen

Dortmund. Messerattacke am Nordmarkt in Dortmund!

In der Nacht zu Donnerstag haben Unbekannte drei junge Männer mit einem Messer angegriffen. Zwei Personen wurden dabei teils schwer verletzt. Die Polizei hat eine Beschreibung der Tatverdächtigen veröffentlicht und sucht nach Zeugen.

Dortmund: Unbekannte greifen Männer mit Messer an

Ersten Zeugenangaben zufolge hielten sich die drei Dortmunder (17, 21, 22) gegen 1.05 Uhr auf dem Gehweg am Nordmarkt in Dortmund auf, als plötzlich zwei Unbekannte im Bereich zwischen Clausthaler und Braunschweiger Straße auf sie zukamen. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Das ist die Stadt Dortmund:

wurde 880 erstmals schriftlich erwähnt (als 'Throtmanni')

hat 588.250 Einwohner (Stand: Dezember 2019) und ist damit die neuntgrößte Stadt Deutschlands

nach Fläche und Einwohnerzahl die größte Stadt im Ruhrgebiet

der Signal-Iduna-Park (Heimstadion von Borussia Dortmund) ist mit über 81.000 Plätzen das größte Fußballstadion Deutschlands

weitere Sehenswürdigkeiten: Westfalenpark, Dortmunder U, Deutsches Fußballmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Westphal (SPD)

Die beiden Männer sprach die dreiköpfige Gruppe an und wollten ihr demnach Drogen verkaufen. Es kam zu einem verbalen Streit, woraufhin einer der Unbekannten ein Messer zückte und die drei Männer angriff. Er verletzte den 22-Jährigen schwer und den 21-Jährigen leicht. Ein Rettungswagen brachte den 22-Jährigen anschließend in ein Krankenhaus.

Dortmund: Polizei sucht Zeugen

Die Angreifer ergriffen die Flucht - offenbar über die Stollenstraße. Sie werden so beschrieben: Einer der Männer war circa 25 Jahre alt, dunkel angezogen und trug unter anderem eine Weste. Der andere war circa 20 Jahre alt, von stämmiger Statur und trug eine dunkle Jacke.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise. Wer Angaben zu der Tat oder den gesuchten Männern machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0231 132-7441 bei der Polizei zu melden. (nk)