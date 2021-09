Dieses Jahr soll an Halloween im Movie Park in Bottrop wieder richtig die Party steigen. Dafür hat der Freizeit einen besonderen Gast eingeladen. (Archivbild)

Movie Park kündigt Mega-Highlight an – Fans können es kaum erwarten

Bottrop. Es geht wieder los im Movie Park in Bottrop! Halloween steht vor der Türe und Fans dürfen wieder Großes erwarten.

Denn nach der Pandemie soll es in diesem Jahr im Movie Park wieder los gehen. Dafür hat sich der Freizeitpark jemand ganz Besonderen ins Haus geholt.

Movie Park: DJ Max Bering tritt an Halloween auf

Auch in diesem Jahr soll es wieder spooky und unterhaltsam werden. Der Movie Park spricht nicht lange um den heißen Brei, sondern verkündet stolz: „DJ lässt wieder die Fetzen fliegen. Max Bering ist auch in diesem Jahr wieder Teil unserer Halloween Horror Festivals und bringt an einigen Tagen seine DJ-Kollegen mit.“

Das ist Max Bering:

ist ein deutscher DJ und Musikproduzent

wurde am 23. Juli 1991 in Bochum geboren

spielt vorwiegend im Bereich Deep House bis hin zu Future House

im Jahr 2016 veröffentlichte er seinen ersten Song „You Are Not Alone“

Movie Park: Halloween wird wieder schaurig-schön mit guter Musik

„Nach TV-Auftritten und Live-Sessions an außergewöhnlichen Orten wagt sich der Bochumer DJ, den Ihr vielleicht unter anderem vom Parookaville kennt, wieder ins Jenseits vor. Passend zum Titel von seiner ersten Single ‚Life’ könnt Ihr mit ihm das Überleben in der Safe Zone von Acid Rain feiern und zu apokalyptischen Beats tanzen“, postet das Social Media-Team des Movie Parks.

„Wer nach der Party mit Max noch weiterfeiern will und sich aus der Safe Zone heraustraut, sollte sich auf den Weg zum Baboo Twister Express machen, um mit Rockmusik & Loopings das gefrorene Blut in den Adern wieder schmelzen zu lassen“, macht sich der Movie Park einen Scherz aus der schaurig-schönen Nacht.

Doch wie kommt die Idee im Netz an?

Movie Park: Die einen können's kaum abwarten, die anderen sind eher nicht begeistert

Im Netz sind die Menschen geteilter Meinung.

Viele freuen sich auf Max Bering:

„Sehr guter DJ“

„Das wird schön!“

„Wir haben schon für's Wochenende gebucht.“

Viele sind aber auch anderer Meinung:

„DJ ist Top, aber macht die Atmosphäre von Acid Rain kaputt. Entweder den ganzen Themenbereich zur Party Area machen mit Beleuchtung und Musik auf der Straße + Party Monster oder den DJ an anderer Stelle zum Beispiel am Eingang.“

„Hätte man sich sparen können. Hat schon in den letzten Jahren die Atmosphäre kaputt gemacht.“

„Oh ne, nicht schon wieder. Das macht alles kaputt.“

Max Bering teilt seine Freude über seinen kommenden Auftritt im Movie Park stattdessen auf seiner Facebook-Seite.

Dort schreibt er: „Ich bin dieses Jahr ab dem siebten Oktober wieder beim HHF im Movie Park Germany am Start! Ich freue mich wirklich unfassbar am Start zu sein. Lasst uns den Park wieder komplett zerlegen. Ihr dürft euch dieses Jahr übrigens auf einige Gäste freuen!“

Na, dann kann der gruseligste Tag im Jahr ja kommen! (ali)