Weihnachtsmarkt Bochum: Nach Terror-Alarm – jetzt geht die Nachricht um

Am Dienstag (3. Dezember) hatte der Weihnachtsmarkt in Bochum unverhofft geschlossen. Dort waren in der Nacht mehrere Anti-Terror-Sperren beschädigt worden. Der Veranstalter, Bochum Marketing, hatte darauf verkündet, dass der Markt geschlossen bleibt. Nach ersten Ermittlungen der Polizei hatte diese am Nachmittag bereits einen Tatverdächtigen geschnappt.

Nun geht die nächste Nachricht um. Am Mittwoch (4. Dezember) verkündet der Weihnachtsmarkt Bochum die freudige Nachricht: Es geht weiter!

Weihnachtsmarkt Bochum öffnet wieder

Bochum Marketing hat am Mittwoch eine Mitteilung herumgeschickt, dass der Weihnachtsmarkt wieder wie gewohnt ab 11 Uhr eröffnet. Die beschädigten Wassercontainer, die zur Absperrung des Geländes dienen, konnten bereits ersetzt werden.

Hier mehr zu gestern: Weihnachtsmarkt Bochum wegen zerstörter Sperren geschlossen – Polizei nimmt Mann fest

Da am Dienstag „die Umsetzung des erforderlichen Sicherheitskonzeptes vorübergehend nicht gewährleistet werden konnte“, hatte man sich für eine kurzfristige Schließung entschieden. Nun scheint dies nicht mehr notwendig zu sein.

Weihnachtsmarkt Bochum erhält Hilfe aus Duisburg

Unterstützung erhielt die Stadt tatsächlich aus Duisburg. Noch in der Nacht wurden „Sperrmaterialien“ nach Bochum gebracht, um die Fahrzeugsperren auszutauschen. „Die hervorragende Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten in dieser Ausnahmesituation ist absolut beispielhaft“, bedankt sich Julian Schmitz, Geschäftsführer des Marketingunternehmens insbesondere bei Polizei, Feuerwehr und den Städten Bochum und Duisburg.

„Es ist einmal mehr ein Beispiel dafür, dass das Ruhrgebiet zusammenhält, wenn es hart auf hart kommt.“ Die Ermittlungen der Polizei gehen derweil weiter. Am Dienstag war ein 42-jähriger Deutscher vorläufig festgenommen worden. Inwieweit er mit der Zerstörung der Anti-Terror-Sperren in Verbindung steht, muss sich noch zeigen.