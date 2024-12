Weihnachtsmarkt Bochum muss schließen – der Grund ist ernst

Alarm auf dem Weihnachtsmarkt Bochum am Dienstag (3. Dezember). Als der Sicherheitsdienst in den frühen Morgenstunden seine routinemäßigen Kontrollen durchführte, machten die Mitarbeiter verdächtige Entdeckungen.

So waren zahlreiche Anti-Terror-Sperren beschädigt worden. Als Konsequenz teilte der Veranstalter (Bochum Marketing) mit, dass der Weihnachtsmarkt Bochum am Dienstag nicht öffnen werde. Man arbeite an einer schnellen Lösung, damit das bunte Treiben fortgesetzt werden könne.

Weihnachtsmarkt Bochum vorerst geschlossen

Bei den mobilen Sperren handelt es sich nach Angaben der Stadt um schwere Wassercontainer. Die Polizei geht mittlerweile von 70 beschädigten Behältern aus. Zur Einordnung: Insgesamt gibt es 110 der so genannten Indutainer rund um den Weihnachtsmarkt Bochum.

Aufgrund der mutwilligen Zerstörung seien Polizei, Feuerwehr und Veranstalter zu dem Ergebnis gekommen, dass der Weihnachtsmarkt Bochum am Dienstag nicht öffnen könne, „weil die Umsetzung des erforderlichen Sicherheitskonzeptes vorübergehend nicht gewährleistet werden kann.“

Polizei Bochum sucht Zeugen

Gemeinsam mit den Sicherheitspartnern arbeite der Veranstalter nun an einer Lösung, damit der Bochumer Weihnachtsmarkt schnellstmöglich wieder öffnen könne. Wann das sein wird, stand am Dienstag zunächst noch nicht fest. Ein Sprecher von Bochum Marketing teilte am Mittag mit, dass derzeit eine Bestandsaufnahme laufe. Danach stehe fest, welche Behälter womöglich repariert werden können und welche ausgetauscht werden müssen.

Das Team arbeite unter Hochdruck dran, neues Stellmaterial zu besorgen. Der Veranstalter benutzt die Wasserbehälter bereits seit Jahren. Es sei der erste Fall dieser Art.

Derweil hat die Polizei Bochum die Ermittlungen zu den Hintergründen der Zerstörung aufgenommen und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach den Verantwortlichen. Dir ist in der Nacht von Montag auf Dienstag etwas Verdächtiges in der Bochumer Innenstadt aufgefallen? Dann melde dich bitte bei der Polizei unter der Nummer: 0234 909-4505.